泰國航空與亞洲航空推新規定 禁止在航班上使用「尿袋」
撰文：聯合早報
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隨着機艙起火事件增加，泰國航空（Thai Airways）和馬來西亞的亞洲航空（Air Asia，亞航）推出新規定，從下周六（3月15日）起禁止在航班上使用充電寶（即尿袋）。
綜合亞洲新聞網和泰國《民族報》報道，泰國航空宣布，從3月15日起，全面禁止在飛行中使用充電寶。
乘客仍可在隨身行李中攜帶充電寶，但必須符合泰國民航局規定的容量限制。由於鋰電池可能出現過熱的風險，充電寶不得放入托運行李。
另外，亞航也同樣實施新規定，禁止在飛行途中使用充電寶為設備充電。
此舉出台之際，韓國和台灣等航空公司已實施更嚴格的措施，包括禁止在飛行途中為充電寶充電，並限制頭頂行李存放。
馬來西亞民航管理局日前也頒布新規定，所有航空乘客的充電寶須隨身攜帶，禁止將充電寶存放在座位上方的行李架中。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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