泰國今年派270億泰銖刺激消費　冀全年GDP增長超3%

泰國政府將為經濟注入更多資金，以推動經濟今年增長突破3%。高度依賴出口的泰國經濟目前正因全球貿易局勢緊張以及泰銖匯率動盪而倍感壓力。



據泰國媒體The Business Times報道，泰國家庭債務佔國內生產總值89.6%，是東南亞國家中最高的，這也是阻礙消費的主要原因。

財政部長比猜（Pichai Chunhavajira）星期一（3月10日）告訴記者，泰國經濟刺激委員會批准了數碼錢包計劃的第三階段，今年年中將發放270億泰銖（約62億港元）給16歲至20歲的泰國公民，270萬人將受惠，每人可通過數碼錢包應用獲得1萬泰銖（約2300港元），用於購物消費。

2025年3月6日，泰國曼谷，圖為巨型韆鞦（Giant Swing，又名Sao Chingcha）日落時的畫面。（Reuters）

比猜說：「這筆現金援助將分發至全國各地，協助家庭減輕債務負擔。」

數碼錢包計劃去年年底已向1450萬國家福利卡持卡人和殘疾人士發放援助金1450億泰銖（約332.5億港元），今年初又給300萬老年人發放300億泰銖（約69億港元）。

比猜透露，政府也準備了約46個財政項目，旨在刺激今年的經濟增長，包括將公共支出比率提高至預算總額的70%以上，以及推動出口增長超過4%。政府也計劃通過刺激旅遊業進一步提振經濟。

財政部副部長包汶星期一也透露，政府計劃推出稅務獎勵，刺激插電式混動車的銷售。根據計劃，稅率將按單次充電可行駛里程來計算，單次充電可行駛里程越長，稅率就越低。

泰國作為東南亞汽車生產樞紐，去年的汽車產量跌了一成，是四年來的新低，國內銷售量和出口量也分別跌了26%和8.8%。

2025年1月17日，泰國總理佩通坦用中文送上新年祝賀。（CGTN截圖）

首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）星期一在社交平台X發文指：「財政部預計今年經濟增速將達3%，但政府相信實際增速可高於這一水平。」

泰國經濟去年僅增長2.5%，家庭債務佔國內生產總值89.6%，是東南亞國家中最高的，這也是阻礙消費的主要原因。此外，泰國對第二大貿易夥伴美國的貿易順差高達350億美元（約80億港元），泰國可能面臨特朗普政府的對等關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

