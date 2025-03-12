巴基斯坦火車劫持案：政府擊斃27惡徒救155人　暫無中國公民傷亡

巴基斯坦分離主義組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）於西南部劫持一輛載有約400人的火車後，巴基斯坦安全部隊連夜組織救援。國營傳媒周三（12日）報道，救援行動已進入第二天，安全部隊已救出至少155名乘客，當中37人受傷，擊斃27名恐怖分子。中國駐卡拉奇總領館確認，目前沒有中國公民在巴基斯坦火車劫持事件中傷亡的報告。



巴基斯坦《黎明報》（Dawn）指，尚未能確認目前傷亡總數，但官員表示，雙方槍戰中至少有10人喪生，其中包括火車司機和8名保安。

2025年3月11日，巴基斯坦吉達，圖為獲釋乘客聚集在Mach Bolan火車站。（Getty）

路透社報道，當局指這輛載有425名乘客與80名軍人的火車在當地時間下午1時由俾路支省首府奎達（Quetta）開往北部開普省首府白沙瓦（Peshawar），但在途中不幸遭到劫持。巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shahbaz Sharif）譴責此事，稱安全部隊正擊退武裝分子。

2025年3月11日，巴基斯坦吉達，圖為獲釋乘客聚集在Mach Bolan火車站。（Getty）

襲擊者聲稱劫持214名人質，還炸毀鐵路，火車最終困在中途一處隧道。較早前，安全部隊趕到此地與武裝組織成員駁火，擊斃16人並圍困餘下武裝成員及其所在的火車。俾路支解放軍做「困獸之鬥」，脅迫將處決10人，以回應政府採取軍事行動。