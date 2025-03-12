特朗普準備向加拿大旅客出招？留美國1個月以上或須登記及錄指紋

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府正制定一項旅行新規，可能迫使計劃在美國停留30天以上的加拿大人向政府登記訊息並錄入指紋。



料將在4月11日生效的規定擴大了對經美加陸路口岸入境並在美國停留逾一個月的外國人登記及採集指紋的要求。作為背景調查的程序之一，受影響人士必須在美國海關和移民服務局創建帳戶並預約指紋採集。

2019年12月4日在英國沃特福德舉行的北約峰會上，美國總統特朗普在北大西洋公約組織全體會議上與加拿大總理杜魯多進行談話。（Reuters）

彭博社指出，這一政策變化可能會影響許多加拿大所謂的「雪鳥」一族。這些前往美國較温暖的州過冬的退休者屆時若不向美國政府登記就可能面臨處罰。

相關通知稱，包括通用I-94旅行文件在內的其他表格可代替登記。I-94旅行文件通常發給飛抵或通過航運方式到達美國的非移民訪客。

2025年2月4日，一艘加拿大船隻駛過美加邊境處的底特律湖。（Reuters）

特朗普上台後就在着力打擊非法移民並發動了對加拿大的貿易戰。他威脅要對加拿大廣泛加徵關稅，星期二（3月11日）還宣布將對加拿大的鋼鋁關稅提高一倍。加拿大是美國最大的進口鋁來源國。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

