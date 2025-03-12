加拿大「軟」了　特朗普「退」了　美加「貿易戰」遠未結束

美國和加拿大，這對昔日的親密鄰居，現在正因關稅問題爭執不休。



當地時間3月11日，僅在一天之內，特朗普政府針對加拿大的關稅威脅就改了又改。10日，加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）宣佈將對輸美電力征收附加費，激怒了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。次日，特朗普威脅將提高對加拿大鋼鐵和鋁徵收關稅，翻倍至50%。

此消息一齣，美國金融市場再遭重創，重新引發了美國國內對通脹的擔憂。

不久後，加方暫時撤回了此前對輸美電力征收附加費的威脅，美國也退了一步。11日晚些時候，白宮表示，12日將對加拿大鋼鋁產品徵收和其他國家相同的25%額外關稅，而不是特朗普稍早威脅的50%。

同時，福特與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）發布聯合聲明表示，他們將於當地時間13日舉行會談，重新就美加墨自由貿易協定（USMCA）展開談判。

圖為2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政令，宣布將實施對等關稅。旁為商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）。（Reuters）

翻倍！不翻倍了！特朗普政策一日兩變

11日，特朗普在社交媒體平台「真相社交」上發文，對來自福特的威脅怒不可遏。

他說，鑑於加拿大安大略省對輸往美國的電力征收25%的稅額，自己已指示美國商務部長對加拿大向美國出口的所有鋼鐵和鋁再徵收額外25%的關稅，使稅率提升至50%。這項關稅將於3月12日生效。

特朗普指責加拿大為「世界上關稅最高的國家之一」。同時，他要求加拿大必須立即取消對各種美國乳製品徵收的250%至390%的關稅，以及其他「令人震驚」的長期關稅，並稱其為「令人髮指的反美農關稅」（Anti-American Farmer Tariff）。

美加關係近日因貿易戰問題變得緊張，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）直接點名批評特朗普。（網絡圖片）

特朗普還再次提及讓加拿大成為美國第51州，稱加拿大在國家安全方面的支出很少，主要依靠美國的軍事保護，美國每年向加拿大提供2000多億美元的補貼。

唯一有意義的事情就是讓加拿大成為我們珍愛的第51州。這將使所有關稅和其他一切都完全消失。

此消息一齣，本就遭遇重創的美國股市再次下跌。

在與美國商務部長盧特尼克交談後，福特11日下午宣佈，將暫停此前提出的電費威脅。他在與美加部長的聯合聲明中宣佈，三人13日將在華盛頓舉行會談，討論貿易問題。

隨後，特朗普也表示，自己考慮撤回關稅翻倍的威脅。他在白宮告訴記者：「如你所知，加拿大有一位強勢人士表示，他將對輸美電力征收附加費或關稅。他之後打電話說他不會這麼做。如果他這麼做，那將是一件非常糟糕的事情。他現在不會這麼做，那我尊重他。」

2025年2月13日，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室發布行政命令時，他的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也在旁邊。（Reuters）

稍晚時候，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）正式表示，12日不會對加拿大鋼鋁產品徵收50%的關稅。

白宮發言人也發表聲明稱：「特朗普總統再次利用美國經濟這一全球最強大的力量，為美國人民帶來了勝利。根據他之前的行政命令，對鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，無一例外或豁免，將於12日午夜對加拿大和我們所有其他貿易伙伴生效。」

路透社稱，美國即將生效的鋼鋁關稅，將適用於來自加拿大、巴西、墨西哥、韓國和其他國家數百萬噸的鋼鐵和鋁進口，這些產品此前根據豁免條款可以免稅進入美國。

2022年5月6日，加拿大安大略省，圖為Stelco鋼鐵廠一景。（Reuters）

美媒：特朗普此舉，損人不利己

美國傳媒報道，特朗普希望通過提高鋼鐵和鋁關稅來損害加拿大經濟，但此舉也有可能損害美國經濟。加拿大是美國最大的鋼鐵和鋁出口國。數據顯示，去年美國從加拿大進口了價值114億美元的鋁，佔比達41%；進口了價值76億美元的鋼鐵，約佔總量的近四分之一。

美國最大的鋁生產商之一美國鋁業公司首席執行官最近警告稱，對加拿大鋁徵收25%的關稅，可能導致美國損失10萬個工作崗位。

鋁和鋼在很多商品中都有大量使用，包括家用電器、機械、基礎設施、醫療設備、罐頭和電線等眾多常用產品。對這兩種金屬徵收關稅可能會大幅提高美國人的生活成本。彭博社提到，在特朗普宣佈徵稅前，美國的鋼鐵價格就已經比中國、德國和日本等其他主要工業經濟體高出約40%。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月11日宣布，因應加拿大安大略省（Ontario）對供應美國的電力徵收25%的附加費，特朗普已指示商務部長對從加拿大進口美國的所有鋼鐵和鋁徵收額外的25%關稅，關稅水平將加至50%，這將於明天（12日）生效。（Truthsocial@realDonaldTrump）

另據香港《南華早報》11日消息，美國民主黨人當天嚴厲批評即將生效的鋼鋁關稅，稱此舉對美國軍用造船業構成了威脅。據介紹，用鎳製成的鋼產品比許多其他品種的鋼產品更堅固，並且更耐腐蝕，使其成為軍事硬件的關鍵原料。

康涅狄格州眾議員考特尼（Joe Courtney）11日在國會聽證會上稱，這些關稅「將影響我們是否能夠使用來自加拿大的鎳合金建造鋼製船舶」。美國海軍負責研究、開發和採購的助理部長佈雷特·塞德爾同日對成本超支發出警告，稱美軍軍艦「成本和進度表現面臨挑戰，交付時間已經晚了一至三年」。

美國政治新聞網（Politico）還提到，25%的鋼鐵和鋁關稅將給美國汽車業帶來新的挑戰。福特、通用等汽車企業以及汽車零部件供應商都從加拿大和墨西哥進口了大量金屬產品。

「美國市場情緒越來越悲觀」

雖然美加避免了關稅爭端的進一步升級，但兩國間的「貿易戰」遠未結束。

對於特朗普最新的關稅威脅，加拿大財政部長勒布朗的發言人11日表示：「我們將準備採取堅定和適當的回應。我們將毫不鬆懈地捍衛加拿大的就業、產業和工人。」

加拿大候任總理卡尼（Mark Carney）預計將於本周晚些時候宣誓就職。卡尼已表明立場，支持加拿大對美國實施同等規模的報復性關稅。他此前表示：「美國人想要我們的資源、我們的水、我們的土地、我們的國家。如果他們成功了，他們就會毀掉我們的生活方式。加拿大永遠不會以任何形式成為美國的一部分。」

加拿大候任總理卡尼（Mark Carney）已表明立場，支持加拿大對美國實施同等規模的報復性關稅。（Reuters）

美國和加拿大之間的反覆爭論，再次擾亂了本就因特朗普關稅政策遭遇重創的美國金融市場，導致股市大幅下跌。本周一，華爾街股市暴跌，科技股拋售加劇，標準普爾500指數下跌2.7%，納斯達克綜合指數下跌4%，道瓊斯指數下跌近900點。

路透社提到，值此之際，投資者正準備迎接新一輪汽車關稅及特朗普所謂「對等關稅」帶來的衝擊。加拿大和中國已對美國出口產品徵收關稅作為報復，而墨西哥暫未採取報復措施。

自1月上任以來，特朗普一直高度關注關稅問題，這導致美國投資者、消費者和企業信心受到衝擊，經濟學家越來越擔心這可能導致經濟衰退。

2025年3月11日，美國華盛頓，白宮發言人萊維特在白宮記者會上表述特朗普對加拿大反制美國關稅態度。（Reuters）

報道稱，11日公布的一項小企業調查顯示，美國小企業者信心連續第三個月走弱，完全抵消了特朗普去年11月大選獲勝後信心的提升。紐約聯邦儲備銀行10日對美國家庭進行的一項調查顯示，消費者對財務狀況、通脹和就業市場的看法越來越悲觀。

美國《華爾街日報》日前指出，全球經濟學家對美國經濟越來越持悲觀態度。最近幾天，各大銀行的經濟學家要麼上調了經濟衰退預測，要麼下調了經濟增長預期。其中，摩根大通將今年經濟衰退的風險從年初的30%提高至40%。高盛團隊則將美國經濟衰退概率從15%上調至20%。

一些投資者向《華爾街日報》表示，特朗普政府對於可能引發經濟衰退的態度似乎很冷漠，這讓市場觀察人士感到不安，他們原本相信特朗普的促增長立場將提振經濟和市場。