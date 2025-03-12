巴基斯坦火車劫持案　武裝分子稱殺死50人質

巴基斯坦分離主義組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）於西南部劫持一輛載有約450人的火車後，巴基斯坦安全部隊連夜組織救援，行動進入第二天，新華社3月12日下午引述巴基斯坦軍方官員指，現場所有恐怖分子已被打死。不過路透社則引述武裝分子的聲明稱，已殺死50名人質。



圖為2025年3月12日一輛載有多具棺材的火車，開往劫持案的案發地點現場（Reuters）

新華社稱，根據巴基斯坦軍方官員所指，安全部隊已解救大量被武裝分子劫持的人質，目前正在詳細統計現場遇難乘客人數。

2025年3月11日，巴基斯坦吉達，圖為獲釋乘客聚集在Mach Bolan火車站。（Getty）

當地傳媒較早前報道，安全部隊救出至少190人，其中37人受傷，軍警並擊斃30名恐怖分子。巴基斯坦內政部副部長曾表示，劫持火車的武裝份子包括自殺式炸彈襲擊者，他們與人質坐在一起，增加救援工作難度。

這輛載有約450人的火車在當地時間下午1時由俾路支省首府奎達（Quetta）開往北部開普省首府白沙瓦（Peshawar），但在途中遭劫持。巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shahbaz Sharif）譴責此事，稱安全部隊正擊退武裝分子。

2025年3月11日，巴基斯坦吉達，圖為獲釋乘客聚集在Mach Bolan火車站。（Getty）

襲擊者聲稱劫持214名人質，還炸毀鐵路，火車最終困在中途一處隧道。較早前，安全部隊趕到此地與武裝組織成員駁火，擊斃多人並圍困餘下武裝成員及其所在的火車。俾路支解放軍則威脅稱將處決10人，以回應政府採取軍事行動。