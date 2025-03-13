Puma擬全球裁500人　削減開支應對經濟下行

德國運動品牌彪馬（Puma）股價暴跌23%，公司宣布全球裁員500人。



路透社報道，首席財務官紐布蘭德星期三（3月12日）宣布，計劃在全球範圍內裁員500人，並關閉一些不盈利的門店，作為成本削減成本的一部分。

行政總裁Arne Freundt也在記者會上說，彪馬在美國的目標消費者因經濟不確定性而未進行消費。「2月情況不佳，3月的開局稍微好一些。」

被問及美國進口關稅可能產生的影響時，彪馬管理層確認中國生產的鞋類約佔美國鞋類進口的10%，低於過去的30%。

公司目前正在敦促供應商將生產從中國轉移到印度尼西亞等其他國家。 彪馬日前股價暴跌23%，至21.90歐元（約185港元），創下2016年11月以來的最低水平。

圖為Getty在2025年2月25日的設計圖片，其中可見一個Puma的標誌顯示在手機熒幕上。（Getty）

儘管Freundt稱預計銷售增長比預期來得更慢，但公司仍計劃銷售400萬到600萬雙重新推出的賽車靈感「Speedcat」運動鞋。

本文獲《聯合早報》授權轉載

