美國教育部宣布裁減近50%員工　全面關閉部門第一步

美國教育部3月11日宣布將裁減近50%員工，在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）競選及上任後，皆一直倡議徹底關閉該機構。特朗普政府的裁員舉措將使該部門約4,100員工的數量減少一半。



據美媒報道，教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）在一份聲明中表示：「裁員反映教育部對效率和問責的承諾，並確保資源用在最重要的地方：學生、家長和教師。我感謝這些盡職盡責的公務員以及他們對該部門的貢獻。」

圖為2025年2月1日，位於美國華府的教育部（Department of Education ）大樓，美國國旗及該部門旗幟飄揚。（Reuters）

麥克馬洪表示，為削減開支而進行的裁員是全面關閉教育部的第一步，她稱裁員也是「為了消除官僚主義的膨脹」，還透露是總統特朗普指示她關閉教育部。目前她已開始執行解散該部門的程序。

該機構高級官員表示，大約1,300名員工已收到解僱通知，將在90天內被解僱。被解僱的員工周三（12日）開始遠距離辦公，員工也將根據其服務年期獲得遣散費。