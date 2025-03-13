巴基斯坦火車劫持案　惡徒穿炸彈背心坐擁人質　軍方救346肉參

巴基斯坦分離主義組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）在3月11日劫持一輛載有440人的火車。巴基斯坦安全部隊連夜組織救援，軍方12日宣布結束行動，稱擊斃33名武裝組織成員。巴基斯坦內政部長Talal Chaudhry描述救援場面危險，指惡徒身穿帶有炸彈的自殺式背心坐在一眾人質中間，至少70名襲擊者參與劫持行動。



2025年3月12日，巴基斯坦奎達（Quetta），圖為一輛裝有棺材的火車將開往火車劫持案事發地運輸遺體。（Reuters）

法媒引述安全官員報道，軍方在行動中救出346名人質，並盡數擊斃全部參與劫持案的惡徒，4名軍方士兵與21名人質在行動中喪生。

襲擊者聲稱劫持214名人質，還炸毀鐵路，連帶車頭與9節列車車廂在隧道中停駛。安全部隊隨後來到隧道包圍武裝成員並駁火，俾路支解放軍則稱50名人質死亡，一度要求用人質與當局交換遭政府拘押的組織成員。

2025年3月12日，巴基斯坦俾路支省，圖為一名獲救人質坐在救護車中治傷。（Reuters）

當局指這輛火車在當地時間下午1時由俾路支省首府奎達（Quetta）開往北部開普省首府白沙瓦（Peshawar），但在途中不幸遭到劫持。