普京或對停火談判採用「拖字訣」 力求對己方最有利條件

知情人士透露，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）很可能會故意拖延停火談判時間，以確保莫斯科獲得最有利的條件。



彭博社引述一名瞭解克里姆林宮想法的人士說，雖然普京最終可能會同意與烏克蘭的休戰條款，但他希望事先確保自己提出的條件能獲採納。

該人士稱，俄羅斯未與美國對口官員討論烏克蘭代表團星期二（3月11日）在沙特阿拉伯城市吉達達成的協定具體細節，克里姆林宮認為這個框架不可接受。

美國和烏克蘭官員之間的協定讓普京陷入兩難境地，雖然白宮沒有像對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）那樣對普京發起高壓攻勢，但美烏在吉達達成的協定沒有滿足俄羅斯此前提出的停戰條件。

圖為2025年3月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）會見記者。（Reuters）

一名接近克裡姆林宮的人士稱，莫斯科可能要求把停止向烏克蘭供應武器作為停火條件。

俄羅斯此前曾要求烏克蘭成為中立國，並大幅削減武裝部隊規模。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱，美國官員將與俄羅斯方面會談，他本人可能最早在星期三（12日）與普京通話。 克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）星期三說，莫斯科正在等待停火協議的細節，但他沒有排除兩國領導人通話的可能性。

據彭博新聞社早些時候報導，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）本周將前往莫斯科與普京會晤。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

