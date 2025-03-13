阿爾巴尼亞禁TikTok1年　今起生效

東南歐巴爾幹半島西部國家阿爾巴尼亞（Albania）宣布要禁中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）後，政府發聲明指，有關禁令周四（13日）起生效。



根據法媒，阿爾巴尼亞電訊郵政管理局發聲明稱，所有網絡服務供應商必須封鎖與TikTok相關的IP位址和DNS伺服器。

阿爾巴尼亞教育部長馬納斯蒂爾利烏（Ogerta Manastirliu）上周四（6日）表示，未來幾天內將開始實施為期一年的禁令。

法媒稱，馬納斯蒂爾利烏周四證實，阿爾巴尼亞決定禁TikTok一年，作為遏制青少年暴力的努力之一，由於擔心兒童安全，阿爾巴尼亞議員同意在12個月內關閉TikTok。

馬納斯蒂爾利烏表示，這只是一項「臨時措施」，政府有關部門已要求TikTok在平台上加入阿爾巴尼亞文以及家長控制和年齡驗證過濾器等功能。

阿爾巴尼亞青少年暴力事件在2024年底有所增加，因此總理埃迪-拉馬（Edi Rama）頒布禁令。觸發他這樣做的原因是，在當時的不到一個月之前，TikTok上的紛爭引發線下鬥毆，導致一名14歲少年在學校附近死亡。

阿爾巴尼亞反對黨並不認可這項決定，號召民眾下周六（15日）在全國各地上街抗議，反對TikTok禁令。