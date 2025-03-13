Mark Carney周五將宣誓就職加拿大總理　外媒：料內閣人數削近半

加拿大新任自由黨魁卡尼（Mark Carney）3月14日上午將宣誓就任加拿大第24任總理，結束杜魯多（Justin Trudeau）9年多的執政。有外媒指出，新一屆內閣人數可能削減近一半。



路透社報道，英國總督辦公室在一份聲明中表示，加拿大總督瑪麗．西蒙（Mary Simon）將於周五上午11時主持卡尼及其內閣部長的宣誓就職儀式。

3月9日，杜魯多與卡尼擁抱。（Reuters）

彭博社引述消息人士指，預計卡尼內閣將有15至20名部長，低於目前包括總理杜魯多在內的37名部長。

59歲的卡尼曾任英倫銀行行長和加拿大央行行長，他接替杜魯多之際，加拿大正處於動盪中，與特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的美國陷入貿易戰。特朗普還多次呼籲加拿大成為美國「第51個州」。

圖為2025年3月9日，加拿大執政自由黨（Liberal Party）選出新黨魁，由前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）出任。（Reuters）

卡尼日前表示，如果加拿大主權得到尊重，他準備與特朗普對話。

目前，外界尚未清楚加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）、創新、科學及工業部部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）和外交部長趙美蘭（Melanie Joly）是否會留任。勒布朗和商鵬飛定於周四會見美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）討論關稅問題，而趙美蘭將在魁北克省夏洛瓦主持七國集團（G7）外交部長會議。