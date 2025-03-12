加拿大宣布反制措施　向近300億加元美國產品加徵25%關稅

加拿大宣布反制措施，公布自3月13日起向近300億加元的美國產品加徵25%的報復式關稅。



路透社同日較早前引述一位匿名加拿大官員指，加拿大3月12日將宣布對美國的報復式關稅措施，以回應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對鋼鋁徵收的關稅。

總統特朗普向全球進口鋼鋁徵收25%關稅已在香港時間3月12日中午12時生效，而加拿大則是美國最大的鋼鋁外國供應國。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）12日表示，美國如何「接管加拿大」的問題不會在周四（14日）於加拿大舉行的七國集團（G7）外長會議上被討論。魯比奧還稱，美國正與加拿大就多項事宜進行磋商。

2025年3月12日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在前往加拿大參加七國集團（G7）外長會議的途中向接受媒體採訪。（Reuters）

美國與加拿大近期連番開展「關稅戰」，主張向出口美國電力徵收附加費以反制的安大略省省長福特（Doug Ford），在與美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick）交涉後，同意暫停對加拿大出口至美國密歇根州、紐約州與明尼蘇達州的電力徵25%附加費的決定。

2025年3月4日，加拿大安大略省長福特（Doug Ford）回應特朗普（Donald Trump）對墨西哥和加拿大進口產品徵收25%的新關稅。（Reuters）

特朗普此前回應加拿大安大略省政府向美國3個州出口電力徵收25%附加費，決定12日起對加拿大進口鋼鐵和鋁產品，加徵自25%翻倍至50%的關稅。但他在福特做出決定後轉態，撤回倍增決定，對相關產品的關稅維持自此前的25%。