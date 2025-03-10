Mark Carney接棒杜魯多　卡尼如何從央行長蛻變加拿大新總理？

加拿大執政自由黨（Liberal Party）周日（3月9日）公布新黨魁，59歲的卡尼（Mark Carney）當選。作為前加拿大央行及英倫銀行行長，卡尼在面對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）對加拿大加徵關稅的背景下，接替杜魯多（Justin Trudeau）擔任自由黨魁並即將出任總理。



在自由黨魁選舉中，卡尼以85.9%選票獲勝，標誌着他正式進入加拿大的最高政治舞台。卡尼曾在全球金融界任職，擁有哈佛和牛津的學位，並在高盛工作過十多年。

圖為2025年3月9日，加拿大執政自由黨（Liberal Party）選出新黨魁，熱門人選、前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）抵達會場。（Reuters）

卡尼的當選正值加拿大面臨美國總統特朗普的高額關稅帶來的挑戰。這些關稅自3月4日起生效，並引發對經濟衰退的擔憂。卡尼在勝選演講中強調，他將致力於建設一個更強大的加拿大，並表示會不遺餘力地推動改革。

卡尼1965年出生於加拿大西北地區的史密斯堡，在艾伯塔省的埃德蒙頓長大。從哈佛大學畢業後，卡尼前往牛津大學學習，並於1995年取得博士學位。在2004年擔任加財政部副部長之前，他曾在高盛公司工作。

圖為2025年2月25日，前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）出席自由黨（Liberal Party）的黨魁選舉辯論後，向媒體發表講話。（Reuters）

2008年，卡尼擔任加拿大銀行行長，在國際金融危機期間負責加拿大貨幣政策。 2013年，卡尼擔任英國央行行長，成為首位擔任此職的非英籍人士，並領導英國央行應對英國脫歐。

2020年，卡尼擔任聯合國氣候行動和金融特使。 在杜魯多今年1月6日宣佈辭去自由黨領袖職務後，卡尼1月16日正式宣佈參加自由黨領袖選舉，並辭去所有商界職務。

圖為2025年2月25日，前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）出席自由黨（Liberal Party）的黨魁選舉辯論後，向媒體發表講話。（Reuters）

卡尼主張創建一個統一的加拿大經濟體，消除國內貿易障礙，提高勞動力流動性，促進商品自由流通，並建設跨省交通基礎設施和新的貿易走廊，以及加快大型項目的審批流程，增強國家安全和全球競爭力。

儘管卡尼的經濟背景受到讚譽，但他缺乏選舉政治經驗引發一些疑慮。此前，他曾擔任杜魯多的經濟顧問，但從未參選公職。在自由黨的領導競選中，他主要集中於向加拿大人民介紹自己。

卡尼提出多項政策，包括控制政府開支、增加住房投資以及多元化貿易夥伴。他還強調私營部門在應對氣候危機中的重要角色，並提出實現淨零排放的計劃。

圖為2025年3月9日，加拿大執政自由黨（Liberal Party）選出新黨魁，由前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）出任。（Reuters）

隨着即將到來的聯邦選舉，卡尼面臨來自保守黨的強勁挑戰。許多觀察家指，卡尼的成功將取決於他能否有效應對特朗普政府的貿易政策，以及如何化解民眾對高生活成本的擔憂。

卡尼的領導能否為自由黨帶來新生，仍需時間來證明。他的政治前途與即將到來的選舉結果息息相關，任何未能達到的期望都可能導致他的領導地位岌岌可危。