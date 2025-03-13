特朗普提名麥可德任助理國務卿　能操流利普通話曾駐港多年

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月12日宣布，提名前駐泰國大使麥可德（Michael George DeSombre）出任負責東亞與太平洋地區事務的助理國務卿。麥可德是專門從事併購業務的資深律師，能操流利普通話，亦能說韓語和日語，曾在港工作多年，曾於2015至2019年擔任救助兒童會（Save the Children Hong Kong）主席。



特朗普在其個人社交平台宣布有關提名，特朗普指在他首個總統任期內，麥可德於2020至2021年擔任美國駐泰國大使，並表現出色。特朗普還提到，麥可德在史丹福大學攻讀東亞研究碩士期間，曾撰寫於中國核武器戰略的論文，並以「優異成績」（magna cum laude）取得哈佛大學法學博士學位。

特朗普在其社交平台宣布提名麥可德出任助理國務卿：

2025年3月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其個人社交平台宣布提名前駐泰國大使麥可德（Michael George DeSombre）出任負責東亞及太平洋地區事務的助理國務卿。（Truthsocial@realDonaldTrump）

綜合美國媒體報道，在亞洲工作多年的麥可德不但普通話流利，還懂說韓文和日文，與亞裔妻子Jean育有4名子女，目前是美資蘇利文·克倫威爾律師事務所（Sullivan & Cromwell, S&C）的合夥人，專門負責亞洲地區的併購以及韓國和東南亞巿場業務，多年來一直代表包括台積電在內的科技公司處理一些重要交易。

麥可德在其社交平台分享參與香港救助兒童會的工作：

麥可德與香港淵源甚深，在港期間曾擔任香港救助兒童會董事局主席近4年和共和黨海外事務組織全球主席（Republicans Overseas Worldwide President）。

麥可德的提名需經過參議院舉行聽證會並進行表決，獲過半數參議員支持方可通過。作為一位「中國通」，外界普遍關注麥可德出席聽證會時就對華關係的表述。