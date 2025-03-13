特朗普威脅對歐盟進一步加徵關稅　擬對進口銅開刀

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月12日擴大美國進口鋼鐵和鋁關稅，開始徵收25%的統一關稅，並終止美國先前對部分國家給予的關稅豁免，以此為回應歐盟對價值260億歐元（約2200億港元）的美國商品開徵反制關稅。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）稱，特朗普還可能將把銅納入貿易保護範圍。



美國向全球進口鋼鋁徵收25%的關稅周三開始生效，歐盟委員會馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同日宣布反制關稅。特朗普對此回應，無論歐盟向美國徵收多少關稅，美國都會徵收同等關稅。

他還對歐盟的貿易政策表達不滿，批評歐盟成員國挖走美國製藥公司，並讓美國的農產品及汽車處於不利位置。他再次威脅要對歐洲汽車徵收關稅，強調美國會贏得這場金融戰。

2025年3月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在國會大樓向國會聯席會議發表演說之前，圖為商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

盧特尼克表示，希望鋼鋁關稅能令企業的生產線回到美國，停止中國、日本等國家的傾銷行為，雖然對被針對的國家造成打擊，但對美國經濟有利。

他又透露，特朗普計劃對進口銅開徵高額關稅，因為銅在國防應用、基礎設施和新興技術方面發揮着關鍵作用，惟他未有指明實施日期。