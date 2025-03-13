特朗普對「接管加沙」論轉軚　稱無人要驅逐巴人　哈馬斯：歡迎

主張美國軍隊「接管加沙」，還要求當地巴人令覓他處居住的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在周三（3月12日）會見愛爾蘭新任總理馬丁（Micheál Martin）時談及中東局勢，他對自己提出的「接管加沙」論轉軚，改口說：「沒有人要驅逐任何巴人（nobody is expelling any Palestinians from Gaza）」。



哈馬斯（Hamas）對特朗普態度轉變表示歡迎，要求特朗普遠離極端右翼猶太復興主義，還要求在加沙駐有士兵的以色列履行在1月19日簽署的停火協議，其中包括目前仍在談判的二、三階段停火。

阿拉伯國家各國外長當日聯合聲明，將繼續與特朗普的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）商討旨在讓加沙於戰後重建的加沙計劃，希望能夠獲得美國支持。

2025年3月12日，美國華盛頓，圖為特朗普接待訪美的愛爾蘭總理馬丁（右）。（Reuters）

阿拉伯國家早前舉行緊急峰會，通過一項由埃及制定，預算高達530億美元（約4,118.5億港元）須用5年時間對加沙戰後重建的方案，這方案獲得歐洲支持，但特朗普在加沙計劃通過後重申「接管加沙」論，並予以反對。