特朗普對「接管加沙」論轉軚　稱無人要驅逐巴人　哈馬斯：歡迎

主張美國軍隊「接管加沙」,還要求當地巴人令覓他處居住的美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在周三(3月12日)會見愛爾蘭新任總理馬丁(Micheál Martin)時談及中東局勢,他對自己提出的「接管加沙」論轉軚,改口說:「沒有人要驅逐任何巴人(nobody is expelling any Palestinians from Gaza)」。



哈馬斯(Hamas)對特朗普態度轉變表示歡迎,要求特朗普遠離極端右翼猶太復興主義,還要求在加沙駐有士兵的以色列履行在1月19日簽署的停火協議,其中包括目前仍在談判的二、三階段停火。

阿拉伯國家各國外長當日聯合聲明,將繼續與特朗普的中東特使威特科夫(Steve Witkoff)商討旨在讓加沙於戰後重建的加沙計劃,希望能夠獲得美國支持。

2025年3月12日,美國華盛頓,圖為特朗普接待訪美的愛爾蘭總理馬丁(右)。(Reuters)

阿拉伯國家早前舉行緊急峰會,通過一項由埃及制定,預算高達530億美元(約4,118.5億港元)須用5年時間對加沙戰後重建的方案,這方案獲得歐洲支持,但特朗普在加沙計劃通過後重申「接管加沙」論,並予以反對。