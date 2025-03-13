特朗普晤愛爾蘭總理　當面批「佔美國便宜」：以稅務優惠搶美藥企

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮會見到訪的愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）時，對兩國貿易不平衡表示不滿，稱愛爾蘭「佔美國便宜」。



特朗普周三（3月12日）在白宮會見馬丁（Michael Martin）時抨擊愛爾蘭通過稅收等優惠政策搶走美國「製藥及其他公司」，損害了美國的就業和經濟。「我們確實對愛爾蘭有巨額逆差，因為愛爾蘭非常聰明。他們把我們的製藥公司從那些不知道自己在做什麼的總統手中奪走，發生這種事太糟糕了。」

2025年3月12日，美國華盛頓，圖為特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會晤愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）。（Reuters）

特朗普說，如果愛爾蘭當初採取這些優惠政策吸引跨國公司時他在任，他會通過對所有愛爾蘭產品徵收200%的關稅來阻止這種情況。

「當製藥公司開始去愛爾蘭時，我會說，如果你們想去愛爾蘭我覺得這很好，但如果你們想把任何東西賣到美國，我就要對你們徵收200%的關稅，這樣你們就永遠無法把任何東西賣到美國了，」特朗普說。「你知道他們會怎麼做嗎？他們會留在這裏。」

特朗普補充道：「我非常尊重愛爾蘭和他們所做的一切。他們應該做他們所做的，但美國不應該讓這種情況發生。」馬丁反駁說，愛爾蘭在美國也有許多投資企業，雙方是互利互惠的關係。

2025年3月12日，美國華盛頓，圖為特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會晤愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）。（Reuters）

新華社引述美國媒體的報道說，特朗普在會見中還對歐盟進行了批評。歐洲委員會12日發布公報說，因美國對從歐盟進口的鋼鋁產品徵收不合理關稅，歐盟決定對價值260億歐元（約2,198億港元）的美國商品徵收反制關稅。

馬丁出訪之際正值特朗普對美國的長期合作夥伴加征關稅，以期重塑全球貿易流並將就業機會帶到美國。這對渴望避免美國關稅大棒的愛爾蘭總理來說是個挑戰。大多數主要科技公司的歐盟總部以及製藥巨頭的大型製造工廠都設在愛爾蘭。愛爾蘭的出口型經濟使其特別容易受到特朗普貿易威脅的影響。

自2000年代愛爾蘭削減企業稅率以吸引投資以來，已有1000多家美國公司在愛爾蘭開展業務。特朗普及其顧問曾討論過向這些公司施壓，要求其將業務和稅收轉移回美國。

愛爾蘭4月面臨對等關稅威脅

儘管特朗普的早期行動打擊的是中國、加拿大和墨西哥以及鋼鐵和鋁業等特定行業，但愛爾蘭將在4月面臨威脅，屆時特朗普將公布所謂的「對等」關稅。這些針對不同國家的關稅旨在抵消各國對美國進口產品設置的關稅和其他壁壘。特朗普特別提到了歐盟的壁壘，包括增值稅，作為他尋求抵消的例子。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的行政命令。（Reuters）

特朗普周三說，美國已經「失去了我們經濟的很大一部分」，並補充說「歐盟一直非常強硬，現在也輪到我們了。我們也有機會。」他還說，他打算在4月2日實施的關稅幾乎沒有靈活性，這意味着愛爾蘭等國家可能幾乎沒有機會來避開關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

