特朗普晤愛爾蘭總理　誓言無上限反制歐盟關稅

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周三(3月12日)在白宮橢圓形辦公室會晤訪美的愛爾蘭新任總理馬丁(Micheál Martin),雙方討論美國關稅與貿易合作。



路透社報道,特朗普威脅歐盟,美國4月2日起會對歐盟反制對等關稅,他強調:「無論他們向我們收取多少費用,我們就向他們收取多少費用(Whatever they charge us, we're charging them)」,還豪言若歐盟向美國加徵25%或20%,亦或是2%還是200%的關稅,「我們就按這比例向他們徵回關稅(then that's what we're charging them)」。

他相信高額關稅將鼓勵美國本土投資與促進製造業發展,還期待與愛爾蘭合作,但不滿愛爾蘭因「低稅率吸引了美國製藥等公司」,這令美國公司離開美國本土,美國因此與愛爾蘭存在貿易逆差,強調雙方需努力平衡這一方面。

馬丁回應特朗普,指在愛爾蘭布局的美國製藥巨頭禮來公司近期已宣布加大對美國工廠進行投資,強調愛爾蘭公司瑞安航空(Ryanair)也在加大對美國投資,期待「雙方關係可進一步發展(I think it's a relationship that can develop)」。

特朗普日前宣布對所有美國進口的鋼鐵和鋁產品加徵25%的關稅,包括身為歐盟成員國的愛爾蘭,加拿大與歐盟隨即反制。

2025年3月12日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室會晤馬丁。(Reuters)

伍鳳儀:尋求與美國協商對加拿大關稅

加拿大出口促進、國際貿易和經濟發展部長伍鳳儀(Mary Ng)在12日表示,美國對加拿大目前加徵的25%關稅違反了美國在《美墨加協定》下的義務,正需求與美國對加拿大鋼鐵和鋁產品關稅進行正式協商。

墨西哥:不會立即反制美國關稅

墨西哥總統欣鮑姆(Claudia Sheinbaum)當日回應,不會立即反制美國對外的鋼鐵和鋁產品關稅,而是等到4月2日,即特朗普暫緩一個月對墨西哥《美墨加協定》關稅下商品的期限結束後,再做商討。