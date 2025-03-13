歐盟對美國威士忌加50%稅 特朗普促收回：否則對歐酒類徵200%稅
撰文：成依華
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向全球進口鋼鋁加徵25%關稅後，歐盟宣告自4月起會對價值260億歐元（約2200億港元）的美國商品開徵反制關稅，此包括4月1日起對從美國進口的威士忌、電單車徵收50%關稅，預計4月中起也會對美國口香糖、家禽加稅。
特朗普3月13日在社交網站發文，批評歐盟對美國威士忌加稅，又指對方若不立即取消，美國將在不久後對歐盟國家的酒類加徵200%關稅。
他在帖文內指歐盟是世上最具敵意和濫用稅收、關稅的機構之一，成立唯一目的是佔美國便宜。
歐盟委員會馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月12日表示，為因應美國向歐盟鋼鐵和鋁進口開徵新的不合理關稅，歐盟委員會將對美國進口產品採取迅速且相應的反制措施。
歐盟的反制措施將涵蓋價值260億歐元（約2200億港元）的美國出口商品，據美媒報道，自4月1日起，歐盟會對進口的美國威士忌、電單車和水上電單車徵50%關稅，其他在4月初面臨關稅影響的產品還包括蔓越莓、太陽傘、桌布等。
報道指，第2批關稅4月中生效，初步清單包括口香糖、家禽、白朱古力、大豆、地氈、西瓜等，歐盟表示在最終確定清單前，會與成員國及利益持份者磋商。
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