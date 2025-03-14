示威者闖特朗普大廈 反對驅逐哥大挺巴領袖 警拘近百人｜有片
撰文：官祿倡
出版：更新：
去年在哥倫比亞大學（Columbia University，簡稱哥大）的挺巴示威中發揮領導作用的巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）面臨被美國驅逐出境的處境，特朗普政府認為挺巴示威涉嫌反猶太主義。有組織不滿總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）做法，隨即在周四（3月13日）發起活動，示威者闖入特朗普旗下的特朗普大廈（Trump Tower）示威，警方拘98人。
一個名為猶太和平之聲（Jewish Voice for Peace）的組織發起這個示威活動，並在社交平台上發帖指，佔領特朗普大廈旨在反對特朗普政府驅逐異議人士。示威者在現場高喊挺巴口號，還聲援哈利勒。
警方接報到場拘捕98名示威者，預料至少有150人到場示威，負責公共安全的副市長多特里（Kaz Daughtry）表示，拘捕行動中無人受傷，目前所有示威者已離開特朗普大廈。
特朗普的18歲小兒子巴倫（Barron Trump），去年正式升格為大一新鮮人、入學紐約大學商學院，他自入讀紐約大學後就常住在特朗普大廈中的一個頂層單位內。
哥倫比亞大學巴勒斯坦學運領袖面臨被逐出境 法院暫停遞解程序美移民局拘參與反以色列示威哥倫比亞大學巴裔學生 或驅逐出境遭華府「閂水喉」 哥倫比亞大學：正努力解決特朗普政府合理擔憂哥倫比亞大學被指沒阻止猶太學生遭騷擾 遭特朗普政府「閂水喉」