示威者闖特朗普大廈　反對驅逐哥大挺巴領袖　警拘近百人｜有片

去年在哥倫比亞大學（Columbia University，簡稱哥大）的挺巴示威中發揮領導作用的巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）面臨被美國驅逐出境的處境，特朗普政府認為挺巴示威涉嫌反猶太主義。有組織不滿總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）做法，隨即在周四（3月13日）發起活動，示威者闖入特朗普旗下的特朗普大廈（Trump Tower）示威，警方拘98人。



一個名為猶太和平之聲（Jewish Voice for Peace）的組織發起這個示威活動，並在社交平台上發帖指，佔領特朗普大廈旨在反對特朗普政府驅逐異議人士。示威者在現場高喊挺巴口號，還聲援哈利勒。

警方接報到場拘捕98名示威者，預料至少有150人到場示威，負責公共安全的副市長多特里（Kaz Daughtry）表示，拘捕行動中無人受傷，目前所有示威者已離開特朗普大廈。

2025年3月13日，美國紐約，圖為警方拘捕一名示威者。（Reuters）

特朗普的18歲小兒子巴倫（Barron Trump），去年正式升格為大一新鮮人、入學紐約大學商學院，他自入讀紐約大學後就常住在特朗普大廈中的一個頂層單位內。