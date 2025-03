哈梅內伊稱不會在美國施壓下談核協議　白宮：伊朗應重視國民利益

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)日前指向伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei )致信,希望對方能與美國就核問題進行談判。哈梅內伊周六(3月8日)在出席高官會晤席間表示,不會在美國施壓下進行談判。白宮國家安全委員會發言人休斯(Brian Hughes)之後重申特朗普的要求,還希望伊朗將國民利益置於恐怖主義之上。



路透社引述伊朗國家電視台,哈梅內伊在會議上說:「一些恃強凌弱的國家堅持談判,並不是為了解決問題(The insistence of some bullying governments on negotiations is not to resolve issues)」,而是為了提出自己「新的要求的途徑(Talks for them is a pathway to have new demands)」,強調伊朗絕不會接受他們的要求。

2025年3月8日, 伊朗德黑蘭,圖為哈梅內伊在會議上發表講話。(Reuters)

報道指哈梅內伊講話中未明確提及特朗普,分析特朗普在重返白宮後重啟他首個任期內對伊朗採取的極限施壓政策,旨在於全球經濟方面孤立伊朗,並封堵伊朗對外輸出石油。