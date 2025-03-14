中俄伊官員北京會晤　討論伊朗核問題

中國、俄羅斯及伊朗官員3月14日在北京會晤，討論伊朗核問題中俄伊北京會晤。



央視報道，今次會晤由外交部副部長馬朝旭主持，並由俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）、伊朗副外長加里布阿巴迪（ Kazem Gharibabadi）出席，三方就伊朗核問題及其他共同關心的問題交換意見。

外交部發言人毛寧早前表示，作為聯合國安理會常任理事國和伊朗核問題全面協議參與方，中國一貫主張通過政治外交途徑妥善解決伊朗核問題，維護國際核不擴散機制，促進中東地區和平與穩定。北京會晤是中方最新外交努力，旨在加強溝通協調，為早日恢復對話談判創造條件。

特朗普首個任期時，曾簽署命令退出伊朗核協議。（Getty Images）

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12日則表示，俄羅斯支持就伊朗核問題全面協議在聯合國安理會認可的模式下恢復俄羅斯、美國、中國、法國、德國、英國和伊朗曾參與的對話。

據俄衛網報道，拉夫羅夫稱「我們（與美方）就波斯灣局勢以及伊核計劃全面合作行動計劃進行討論。俄羅斯支持恢復協議最初規定的、得到聯合國安理會和伊朗批准的模式。」

伊朗2015年與美、俄、中、英、法、德達成伊朗核問題全面協議，伊朗承諾限制核計劃，以換取國際社會解除制裁。不過，美國在特朗普（Donald Trump，又譯川普）首屆任期時，於2018年單方面退出伊核協議，並重啟和新增一系列對伊朗制裁。