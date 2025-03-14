哥大挺巴領袖遭帶走　美副總統：綠卡持有者沒有無限期留美權利

美國副總統萬斯（JD Vance）3月13日接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，美國公民與綠卡持有者以及持有學生簽證的人享有不同的權利，綠卡持有者沒有無限期留在美國的權利。



據《紐約郵報》報道，萬斯是在回應美國哥倫比亞大學親巴勒斯坦抗議學生代表哈利勒（Mahmoud Khalil）被捕一事時發表的上述言論。

2024年6月1日，美國紐約市，哥倫比亞大學的巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）在校園內向媒體講述拉法起義營地（the Revolt for Rafah encampment）的情況。（Reuters）

萬斯說：「從根本上說，這不是關於言論自由的問題，對我來說，這是關於國家安全的問題，但更重要的是，作為美國公民，我們決定讓誰加入我們的國家社區？如果美國總統和國務卿決定這個人不應該在美國，那他們沒有合法權利留在這裏，事情就這麼簡單。」

萬斯認為，「我們肯定會看到一些持學生簽證的人被驅逐出境，如果我們確定讓他們留在美國不符合美國的最佳利益」，「我不知道這個數字會有多高，但你會看到更多的人。」

哈利勒當地時間3月8日晚上在哥大宿舍被ICE特工帶走，當時他懷胎8個月的妻子正在他身邊。據哈利勒的律師格里爾（Amy Greer）說，ICE特工一開始稱，他們是根據美國國務院的命令撤銷哈利勒的學生簽證，在被告知哈利勒的妻子是美國公民、他本人持有美國綠卡後，又改口說將吊銷他的綠卡。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台上警告稱，「這只是未來許多逮捕中的第一次」。《政治報》（Politico）網站當時報道指出，特朗普將對哈利勒的拘留與此前簽署的打擊大學校園反猶太主義的行政命令相關聯。今年1月，特朗普簽署行政命令，要求將參加抗議活動的外國學生驅逐出境。

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