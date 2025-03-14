石破茂被揭向黨友送逾5000元禮券　恐拖累內閣支持率

日本首相石破茂被揭發3月初與自民黨眾議員聚餐時，以禮物名義向在場議員送贈價值10萬日圓（約5200港元）的禮券，事件曝光後引發外界批評。若石破茂無法就贈禮券一事給出合理說明，其政府恐面臨存續危機。



據共同社報道，石破茂14日在官邸接受媒體採訪時重申，相關費用是由他私人支付且屬非捐獻性質，因此自己的行為沒觸犯法律。而所有涉事議員最後亦都退回禮物。

報道指，出席的眾議員並非石破茂選區的選民，因此他未有觸犯《公職選舉法》。而《政治資金規正法》則須根據根據涉事者作出捐贈的目的，才能判斷涉事者是否觸法。

圖為2024年12月24日，日本首相石破茂於在東京出席記者會。（Reuters）

政治與金錢方面，日本已故前首相安倍晉三曾多次被爆醜聞，包括森友學園、加計學園、賞櫻會風波等，每一次醜聞的曝光都會引發公眾對政治的不信任，以及內閣支持率下降。2023年，時任首相岸田文雄也受自民黨派系政治獻金醜聞影響，導致其所領導內閣支持率下降，岸田後於24年辭任下台。