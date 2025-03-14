俄烏戰爭｜普京聲明全文：同意停火　但諸多細節需討論

當地時間3月13日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）舉行的新聞發布會上，公開表示「同意停火，但必須確認諸多細節問題的具體安排」。



美媒在評論中認為，普京這番表態是在對美國斡旋的烏克蘭停火提議提出質疑。儘管他表示原則上支持停火，但提出了「嚴厲的條件」並要求烏克蘭做出讓步。

《華爾街日報》則表示，普京實際上是「拒絕」了在烏克蘭立即停火的提議。考慮到目前俄軍在戰場上的推進勢頭，「俄羅斯幾乎沒有任何要停止戰鬥的動力」，普京也「沒有感受到任何壓力」。

普京回應全文

在我評估烏克蘭是否準備好停火之前，我想先感謝美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）先生對解決烏克蘭衝突的關注。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）2月17日抵達沙特阿拉伯首都利雅德，準備翌日與俄方高層官員會面，就烏克蘭停火問題討論。（Reuters）

我們都有足夠多的問題要處理。但許多國家元首，如中華人民共和國主席、印度總理、巴西和南非共和國總統，都花了很多時間處理這個問題。我們感謝他們所有人，因為這是為了實現一項崇高的使命，即停止敵對行動和人員傷亡。

其次，我們同意停止敵對行動的提議。但我們的立場是，這種停火應該是長期和平的鋪墊，並能夠消除這場危機的根源。

現在，問題是關於烏克蘭是否準備好停止敵對行動。表面上看，這似乎是烏克蘭在美國壓力下做出的決定。但實際上我完全相信，是因為（前線的）形勢和走向都十分不利，烏克蘭方面才向美國要求停火30天。

前線的情況如何？我相信你們很多人都知道，昨天我在庫爾斯克（Kursk）地區，聽取了總參謀長、「北方集群」指揮官及其副手關於邊境局勢的報告，特別是在庫爾斯克被入侵的區域。那裏的情況如何？局勢完全在我們的控制之下，入侵我們領土的部隊群完全被孤立，並處於我們的全面火力壓制之下。

圖為2025年3月12日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問庫爾斯克地區，曾視察俄軍控制中心，並與總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面。（Kremlin.ru/Handout via REUTER）

烏克蘭軍隊在這個區域的指揮已經失效。如果在第一階段，也就是一兩周前，烏克蘭軍人還試圖成群結隊地逃離那裏，那現在這已經不可能了。他們現在試圖兩三個人一組地逃離，因為一切都在我們的全面火力壓制之下。裝備完全被遺棄，無法撤離。它將留在那裏。這已經確定無疑。

如果俄軍在未來幾天形成物理性的封鎖，那麼將沒有人能夠離開。（被包圍的烏克蘭軍隊）只有兩種選擇：投降或死亡。在這些條件下，我認為對於烏克蘭方面來說，實現至少30天的停火將是非常有利的。

我們支持有關停火的提議。但還有一些細節問題。它們是什麼？首先，我們如何處理庫爾斯克地區的入侵部隊？

如果我們停火30天，這意味着什麼？那裏的所有軍隊都能避開戰鬥並安全撤退嗎？我們應該讓他們在對平民犯下大量罪行後離開嗎？或者烏克蘭領導層會命令他們放下武器，直接投降？如何具體操作？我們都還不知道。

圖為2024年8月16日，烏克蘭士兵進駐俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區的蘇賈（Sudzha）。（Reuters）

此外，如何在整條戰線上安排停火的各種問題？戰線幾乎有2000公里長。正如你們所知，俄羅斯軍隊幾乎在整條戰線上推進。俄軍正在執行任務，以包圍數量龐大的敵軍部隊。

那麼烏克蘭將會如何利用這30天？繼續在烏克蘭進行強制動員？接收更多武器供應？訓練新動員的部隊？或者這些都不會發生？停火的實施和核查問題將如何解決？我們如何保證不會出問題？停火將如何具體執行？我希望每個人都能在常識層面上理解這些問題。這些都是嚴重的問題。

誰來下令停火？停火會有什麼成本？你能想像嗎？戰線有幾乎2000公里長。如果有誰在某地破壞了停火，誰來負責確認？又有誰會因此被指責？這些都是需要雙方仔細研究的問題。

因此，停火的想法本身是正確的，我們當然支持它。但有一些問題需要討論。我認為我們需要與我們的美國夥伴合作。也許我會與特朗普總統通話。但我們支持通過和平手段結束這場衝突。

本文獲《觀察者網》授權轉載

