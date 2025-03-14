俄羅斯證實普京晤美國特使　克宮：俄美有兩國總統需交談共識

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）3月13日搭專機訪問莫斯科，據俄外媒報道，他已結束行程，專機14日凌晨離開莫斯科。克里姆林宮證實俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）13日晚上會見威特科夫。



俄衛網報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯和美國都明白，普京和特朗普（Donald Trump，又譯川普）需要進行交談，「雙方都有需要此類交談的共識。」

2025年2月18日，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）在沙特阿拉伯與美國務卿魯比奧、美國家安全顧問沃爾茲、俄羅斯外交部長拉夫羅夫和俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫會晤後，接受媒體採訪。（Reuters）

俄羅斯《消息報》報道指，在威特科夫抵達莫斯科機場後，他的車隊曾在莫斯科附近出現。他一度在美國駐俄羅斯大使館停留約一個小時，並用英語發表一段感謝致辭，其後他的專機於14日凌晨離開莫斯科。

2025年2月20日，俄烏戰爭期間，美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）在基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會面時交談。（Reuters）

另外，路透社引述一名美國官員和另一名知情人士透露，俄羅斯官員此前曾以過於偏向烏克蘭為由，向美方表示他們不希望美國的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）參與會議。

目前尚不清楚凱洛格最近多次缺席相關會議是否與俄羅斯官員的要求有關，也不清楚該要求是何時提出。

有美國官員表示，該請求未獲答允，並指出凱洛格就曾指派一名高級官員代表他參加11日舉行的美烏沙特會談。