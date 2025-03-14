普京支持停火言論模糊　特朗普：聲明不完整　澤連斯基批拖延談判

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）3月13日表態「支持」與烏克蘭停火30日的倡議，但又強調跟完全支持存在一些細微差別（nuances），並提出俄方對停火的一系列關注事項。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評此舉是試圖拖延談判進度，或讓停火無法實現。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則表示，雖然普京的聲明不完整，但對後者的表態仍感到有希望。



英國廣播公司（BBC）13日報道，普京當日記者會上表態「支持」30日停火，並指停火應帶來持久和平，並消除引發戰爭的根本原因。

普京直言，停火30天對烏克蘭方面是有利，並提到烏軍現時在庫爾斯克（Kursk）地區處劣勢的戰況。他其後提出了一系列對停火的疑問，包括烏克蘭重整武裝的可能性、停火如何實施、誰負責監督停火等等。

2025年3月13日，俄羅斯莫斯科，圖為普京在會晤盧卡申科（不在圖中）時發表講話。（Reuters）

普京強調，俄方需要再繼續與美國談判，甚至他本人也可能會和特朗普通電話討論停火議題。

對此，特朗普表示，他對普京的言論仍然感到樂觀，自己也很樂意與俄羅斯領導人會面，強調美國希望看到俄方同意停火，希望俄方能「做正確的事」。

澤連斯基則在同日晚間視像演講中表示，俄羅斯要對停火的提議施加諸多條件，就是希望停火談判失敗或者盡可能拖長停火達成的時間。

他認為，普京實際上已準備拒絕30日停火提議，但只因害怕特朗普才不敢直接提出反對。