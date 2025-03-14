Mark Carney即將宣誓就任加拿大總理 杜魯多正式辭職結束9年執政
撰文：成依華
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加拿大新任自由黨魁卡尼（Mark Carney）3月14日將宣誓就任加拿大第24任總理，在儀式舉行的約30分鐘前，執政9年多的杜魯多（Justin Trudeau）正式辭去總理一職。據外媒指，新一屆內閣人數可能削減近一半。
加拿大總督瑪麗．西蒙（Mary Simon）會在周五上午11時主持卡尼及其內閣部長的宣誓就職儀式。卡尼在宣誓後將會見傳媒。
彭博社引述消息人士指，預計卡尼內閣將有15至20名部長，低於目前包括總理杜魯多在內的37名部長。
59歲的卡尼曾任英倫銀行行長和加拿大央行行長，他接替杜魯多之際，加拿大正處於動盪中，與特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的美國陷入貿易戰。特朗普還多次呼籲加拿大成為美國「第51個州」。
卡尼日前表示，如果加拿大主權得到尊重，他準備與特朗普對話。
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