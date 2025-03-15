G7外長會聯合聲明　警告俄羅斯若不達成停火將面新制裁

七國集團（G7）發表聯合聲明，警告莫斯科必須跟基輔達成停火協議，否則將面臨進一步制裁，同時強調需要建立可靠的安全機制，以防範俄羅斯的「侵略」。



在加拿大魁北克省旅遊小鎮拉馬爾拜開會的七國集團外長周五（3月14日）發表聲明說：「七國集團重申堅定不移地支持烏克蘭捍衛領土完整。」

2025年3月13日，七國集團（G7）外長會在加拿大魁北克省（Quebec）舉行，圖為G7外長於會晤期間合照。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在社交媒體發文說，美方與俄方進行了「非常良好和富有成效的討論」，「可怕而血腥的」俄烏戰爭很有可能走向結束。

白宮過後澄清，特朗普並未與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行交談。消息人士說，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）周四晚間在莫斯科與普京進行了長時間會談。

不急於停火 普京要烏克蘭做出多項讓步

普京周四在記者會上說，俄羅斯原則上支持美國提出的停火協議，但他對一些細節問題和協議的實施方式存在疑問，這似乎排除戰爭迅速結束的可能性。由於普京對停火提出了許多條件，分析認為，這可能會推遲俄烏停火，或者使停火無法實現。

普京指出，任何協議都必須解決衝突的根本原因，他願意與特朗普就停火協議進行討論。

《紐約時報》分析指出，普京的言論突顯出他試圖在停火問題上展現平衡姿態，一方面對俄軍勝券在握充滿信心，另一方面尋求繼續與華盛頓談判，避免惹惱特朗普。

對於普京的表態，美烏領導人反應各異。特朗普周四在白宮告訴記者，他願意與普京通電話，並指普京的聲明讓人「充滿希望」。特朗普希望莫斯科能做正確的事，否則將讓世人極度失望。

2025年3月13日，加拿大魁北克省，圖為趙美蘭在G7外長會上發表講話。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）則對普京做出尖銳批評，指普京準備拒絕停火建議，卻不敢直接告訴特朗普。他指出，這也是為什麼莫斯科附加了一些條件，要讓停火根本無法實現或是儘可能拖延。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周五說，普京已通過威特科夫向特朗普轉達涉烏克蘭問題的意見。他重申，普京支持特朗普解決烏克蘭問題的總體立場，但指有一些事項仍須共同解決。他說，俄美總統會談時間尚未確定，具體日期將在威特科夫向特朗普匯報情況後決定。

普京提出的條件包括，限制烏克蘭在停火期間調動更多軍隊和進口武器。這顯然意味着，一旦停火結束，這些限制將使基輔陷入更加不利的境地。

美國智庫卡內基國際和平基金會的俄軍問題專家馬西科特（Dara Massicot）認為，普京提出的新要求將置烏克蘭於險地。「普京今天的言論意味着，俄羅斯若再對烏克蘭發動入侵，西方國家將無法提供支援。」

俄羅斯國防部周五通報，俄軍再收復庫爾斯克州一個居民區，這使烏軍控制的庫州地區進一步減少。

圖為2025年3月12日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問庫爾斯克地區，曾視察俄軍控制中心，並與總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面。（Kremlin.ru/Handout via REUTER）

普京周四說，庫州的局勢如今完全在俄軍的控制中，當地烏軍已遭圍困，未來幾天，他們將只剩下投降或陣亡這兩個選擇。

本文獲《聯合早報》授權轉載

