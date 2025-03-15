美國政府險停擺 參議院急通過臨時撥款法案
撰文：官祿倡
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美國參議院3月14日以54票贊成對46票反對的票數，通過臨時撥款法案，避免聯邦政府在當地時間周五（3月14）午夜限期後停擺。這法案下一步將交由總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），經他簽署後方可生效。
路透社報道，該法案起初引發民主黨人反對，但臨近表決時內部意見轉變，此前更是一度難以進入最終表決階段。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）認為法案不好，但希望避免政府停擺，之後與部份黨友表態支持，推動法案進入最終表決階段。
眾議院本周二通過了共和黨提出的臨時撥款議案，該法案將政府經費延長至9月30日。
法案在維持2024財年支出水準之外，還包含多項關鍵變更，如削減130億美元非國防支出、增加60億美元軍事支出、為邊境執法分配額外資金及進一步削減國稅局執法資金等。
民主黨人認為，法案削減非國防開支的舉動，或進一步助長美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友馬斯克（Elon Musk）的削減政府開支行為。
而由於眾院通過這項法案後宣布休會離開，因此參議院接下來只能選擇通過法案或投票阻止，而不能針對法案內容進行修改。
一旦政府關門，總統將獲得更大權力，民主黨參議員希肯盧珀（John Hickenlooper）警告：「政府關門反而會給總統更多權力。他可以決定哪些部門開放、哪些關閉，如何支配資金，就像國王一樣擁有絕對控制權。」
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