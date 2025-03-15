歐盟美國官員通話　討論關稅戰以外貿易關係

歐盟執行機構的高級官員和美國官員進行對話，探討在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的金屬關稅引發貿易戰之後，雙方應該如何推進貿易關係。



歐盟貿易與經濟安全專員舍甫科維奇（Maros Sefcovic）與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）進行交談，以便增進對彼此立場的了解。

彭博社引述舍甫科維奇在社交媒體上所發的帖子說：「未來還有很多工作要做，但讓我們保持專注，並探索朝着正確方向前進的最佳方式。」

舍甫科維奇與美國同行通話之前，特朗普對進口鋼鋁徵收25%的關稅，令歐美這兩個長期盟友之間的貿易戰急劇升級。緊隨其後，歐洲委員會宣布對高達260億歐元的美國產品加徵關稅。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的陪同下，於白宮橢圓形辦公室簽署開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的行政命令。（Reuters）

雖然歐盟官員原本希望在金屬關稅實施後與美國進行談判，但特朗普威脅要對歐盟的葡萄酒、香檳和其他酒精飲料徵收200%關稅，除非布魯塞爾取消已宣布的關稅——其中大部分預計將在4月中旬生效，這進一步加劇緊張局勢。

此外歐盟官員還在準備更多措施，以應對美國在短短三週內就將啟動的另一輪關稅行動，即所謂的對等關稅。特朗普政府計劃根據每個國家的關稅，以及數碼稅或增值稅等其他貿易壁壘，計算出針對每個國家的全面關稅稅率。

特朗普還承諾要對汽車、木材、半導體、製藥和銅等行業分別徵收關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

