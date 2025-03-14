民調指加拿大想入歐盟　馮德萊恩發言人：感到榮幸但行不通

據美媒「政客」3月12日報道，在一項民意調查顯示有大量加拿大人支持「加入歐盟」後，歐盟官方做出回應稱：歐盟對調查結果感到榮幸，但加拿大加入歐盟確實行不通。



這項民意調查是由加拿大民調和市場研究公司Abacus Data發起的。調查結果顯示，44%加拿大受訪者認為加拿大應該加入歐盟，34%受訪者則反對。

報道稱，加拿大民眾的這一態度引起了歐盟方面「充滿困惑的讚賞」。

歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的發言人皮尼奧在周三的簡報會上對此表示：「我們很榮幸能得到這樣的民意調查結果。它顯示了歐盟的吸引力，也表明絕大多數加拿大公民對歐盟及其價值觀的認可。」不過皮尼奧補充說，她「不會談論」加拿大可能提出的加入歐盟的申請。

在隨後記者的追問下，皮尼奧才最終證實：由於《歐洲聯盟條約》第49條已經明確規定「只有歐洲國家才能申請加入歐盟」，因此加拿大要加入歐盟是不可能的。

但無論如何，這項民意調查還是凸顯了加拿大對歐盟的態度在不斷升溫：約68%的受訪者表示他們對歐盟持有積極看法。這一比例已經是對美國持積極看法的約兩倍（34%）。

在這份民意調查中，大多數加拿大人依然承認當前美國還是加拿大最重要的合作夥伴。但由於特朗普就任美國總統之後對加拿大做出的一系列包括「威脅吞併」和加征關稅在內的行為，加拿大政府和民間對美國的好感度都出現了驟降。大多數民意調查的受訪者都認為歐盟將在未來三到五年內取代美國，成為加拿大的主要盟友。

除此之外，加拿大政府一方面安排了針對美國的報復性關稅等措施，另一方面也在打算深化與歐盟之間的協調與合作，尤其是在貿易方面。加拿大外交部長梅拉妮·喬利周三在夏洛瓦接待了七國集團的外交部長。她表示，與歐洲就美國的關稅問題達成一致將是當務之急。

「在每次會議上，我都會提出關稅問題，以協調我們與歐洲的反應並向美國施加壓力。」喬利說。

本文獲《觀察者網》授權轉載

