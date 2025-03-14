歐盟對美國反擊波及威士忌　美釀酒商加緊在關稅生效前出口

美國釀酒商加緊為歐盟潛在徵收的高額關稅做準備，該市場對美產威士忌徵收50%關稅的生效日期日益逼近。



為了應對這一情況，一些釀酒商正趕在4月1日之前儘可能將產品運往歐盟這一大美國威士忌市場。

成立於2008年的芝加哥釀酒商科瓦爾（Kova）聯合創始人索納特·伯內克·哈特（Sonat Birnecker Hart）說，酒廠正在加緊運輸以安撫經銷商，保持價格穩定，並鞏固住在貨架上的位置以對抗競爭對手。

彭博社引述她說：「我們一直在與海外經銷商溝通，讓他們了解我們確實希望留在該市場中。我們還輸送了更多產品，以嘗試度過難關。」

歐盟於2018年起向美國威士忌徵收25%的關稅，後因與拜登政府的貿易談判而於2021年底暫停徵收。自那以來，美國威士忌在歐盟無需繳納關稅。然而現在，除非歐盟和美國趕在月底前達成協議，否則50%的關稅規定勢將於4月1日生效。

歐盟12日宣佈對美方25%鋼鋁關稅實施反制措施，其中包括對美國產威士忌加征關稅，相關措施將於4月生效。美國總統特朗普13日在社交媒體上稱，如果歐盟不取消對美國將要加征的威士忌產品關稅，美方將很快對來自歐盟國家的酒類產品徵收200%關稅。

歐洲烈酒行業協會呼籲歐美勿以烈酒業為「談判籌碼」

與此同時，歐洲烈酒行業協會呼籲歐盟與美國停止在關稅戰中將該行業作為「談判籌碼」。

新華社引述媒體的報道說，歐洲烈酒行業協會星期四（3月13日）發佈聲明說，該行業對美方關稅威脅「深感震驚」，「這種『以牙還牙』的關稅報復循環必須立即停止！我們敦促雙方不要再將烈酒行業作為與我們無關的爭端的談判籌碼」。

歐洲烈酒行業協會代表着歐洲31個國家和地區的烈酒生產商協會以及11家全球知名跨國公司。

美國酒精進口商、分銷商和零售商則指出，200%的關稅將對他們造成重大打擊，一些企業可能被迫關門，這對美國經濟的損害將遠大於對歐洲的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

