美國調查逾50大學是否歧視白人與亞裔　哥大校園撐巴示威也受查

美國教育部3月14日宣布調查逾50間大學，研究它們是否涉嫌種族歧視，排除白人與亞裔美國人學生。另一邊廂，美國司法部宣告調查哥倫比亞大學（Columbia University）校園去年出現的撐巴勒斯坦示威，以檢查其有否觸犯反恐法例。



美國教育部1個月前曾發通告，警告院校若在收生、獎學金或學生生活任何方面存在「基於種族偏好」的政策，有可能會因此失去政府資金撥款。

美國教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）在新聲明指，評估學生必須根據優點和成就，而不是用膚色來作預先判斷。

2025年3月7日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮簽署行政命令。（Reuters）

美媒報道，大部份調查與院校跟非營利組織PhD計劃（PhD Project）的合作關係有關，該組織提倡幫助來自代表性不足群體（underrepresented groups）的學生獲得商業學位，以實現商界多元化。

其中一間院校俄亥俄州立大學回應稱，該校不因種族、民族或任何其他受保護階層而歧視，博士課程向所有合資格申請者開放。

2024年4月29日，學生們在哥倫比亞大學校園遊行，支持巴勒斯坦人。（Reuters）

司法部調查哥大校園撐巴勒斯坦示威

美國司法部3月14日也公布新動作，該部門正調查哥倫比亞大學校園去年爆發的學生撐巴勒斯坦示威，以研究行為有否違反聯邦反恐法。

美國總統特朗普（Donald Trump）在競選期間及上任後，多次批評參與有關示威的學生，在他就職後，美國政府3月7日宣布，將撤銷對哥倫比亞大學的4億美元（約31億港元）聯邦撥款及合約，稱該大學在挺巴勒斯坦示威者舉行集會時，未能有效保護校內猶太學生免受騷擾。

哥倫比亞大學3月13日表示，就2024年春季支持巴勒斯坦的抗議活動，校方已對有關學生採取連串懲戒措施，包括停學多年、暫時撤銷學位和開除等。