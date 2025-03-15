格陵蘭議會5政黨領袖聯合聲明 譴責特朗普威脅言論
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後多次發表要吞併、接管丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）的言論，格陵蘭議會中5個政黨的領導人3月15日召開緊急會議後發聯合聲明，譴責相關言論。
美媒報道，格陵蘭島11日舉行議會與政府選舉，民主黨（Demokraatit）以29.9%支持率贏得選舉，另外有4個政黨在議會中獲得議席。而上述聲明便是由這5大政黨領導人聯合發表。
5大政黨領導人在聲明中表示，他們不能接受特朗普反覆發表關於吞併和控制格陵蘭的言論。
由於丹麥是北約組織的一員，格陵蘭事實上也受美國所保護，因此5黨領袖也聲明中強調：「我們認為這種（特朗普威脅格陵蘭）對待同盟和朋友的行為不可接受」。
特朗普13日在白宮與到訪的北約秘書長呂特會晤時，就再次重申美國在格陵蘭議題的立場，稱美國為了國家安全，須取得該島的控制權。
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