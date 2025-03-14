施紀賢宣布廢除NHS英格蘭　與英國衛生部合併　料約9300人失業

英國首相施紀賢（Keir Starmer）周四（3月13日）宣布廢除「NHS英格蘭」（NHS England）並把它併入衞生部。衛生大臣施卓添（Wes Streeting）之後在國會指，NHS英格蘭現在有1.53萬名職員，而衞生部則有3300名員工，兩個部門合併後，將減少50%、即約9300個職位。



施紀賢在英格蘭北部赫爾發表關於政府效率的演講時說，自己無法向英國人民解釋為什麼他們要把錢花在「兩層官僚架構」上面，這筆錢可以、而且應該花在預約護士、醫生、手術等上。

英國首相施紀賢3月13日宣布在兩年內將NHS英格蘭與衛生部合併，以精簡架構。圖為2025年3月13日，倫敦附近高韋甘比（High Wycombe）一架印有NHS標誌的救護車。（Getty Images）

「NHS英格蘭」成立於2012年，擁有的職員數量是衞生部的3倍，它是管理全國上下醫療服務運作方式的行政機構，主要由管理人員和官員組成，而不是由醫院提供護理服務的醫生和護士組成，卻由衞生及社會關懷部以公共資金資助。