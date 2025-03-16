美國中西部遭龍捲風吹襲 一晚接獲26宗報告至少11人罹難
撰文：聯合早報
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美國中西部和東南部地區周五（3月14日）晚間起遭遇一系列襲擊，在密蘇里州造成三人遇難。當局周六早上仍在評估災難所造成的破壞。
美國國家氣象局天氣預報中心的氣象學家David Roth表示，從周五深夜到周六早上，當局至少收到26起龍捲風的通報，但尚未被確認是否已着陸。低壓系統引發強烈雷暴，影響範圍包括阿肯色州、伊利諾伊州、密西西比州和密蘇里州的部份地區。
Roth說：「今天，阿拉巴馬州和密西西比州出現龍捲風的風險較高，幾率為30%，風險相當顯著。」
密蘇里州高速公路巡邏隊和其他官員透露，其中兩名死者是在密蘇里州南部奧扎克縣（Ozark County）的貝克斯菲爾德（Bakersfield）地區於丹，那裏距離堪薩斯城大約四小時車程，另一名遇難者則在巴特勒縣（Butler County）。
當局還在社交平台指，截至周六上午10時30分，另有8人在暴風驟雨中喪生，但未透露具體細節。
巡邏隊表示，有一些人受傷，但尚未公布具體的數字。
根據當地氣象預報，隨着風暴重新增強，該地區周六晚間出現龍捲風和嚴重雷暴的風險將達到最高水平，還預料風暴在翌日向東吹襲，或吹襲佛羅里達州與喬治亞州亞特蘭大等東部地區。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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