美俄破冰卻各懷心思　想要「真回暖」不容易

隨着特朗普重返白宮，過去三年來跌至低谷的美俄雙邊關係有望回歸正軌。特朗普能否在俄烏談判中平衡雙方訴求，促成可信且有保障的和平協議，仍有待觀察。長期遭到孤立的莫斯科，希望通過與美國和解來離間美歐聯盟，但美俄關係回暖十分緩慢，白宮與克里姆林宮的春天還遠未到來。



美國總統特朗普2月12日在白宮撥出的一通電話，仿佛一縷春風，吹進了克里姆林宮。

接電話的俄羅斯總統普京與特朗普長談了90分鐘，兩人同意啟動談判，推動冰封三年的雙邊關係回到正軌。一週後，俄美高官在沙特阿拉伯舉行三年來的首次面對面談判，雙方商定努力結束俄烏戰爭，並重建俄美外交關係。

俄羅斯藝術家阿列克謝·謝爾蓋延科（Alexey Sergienko）的畫作《和平》，於2025年3月12日在聖彼得堡謝爾蓋延科畫廊展出。畫作將俄羅斯總統普京和美國總統特朗普的半邊臉拼在一起。（法新社）

另一邊廂，美國對基輔的立場出現180度大轉彎。華盛頓不僅批評烏克蘭總統澤連斯基對美國的幫助不知感恩，還以美國安全保證為籌碼，要他簽署價值數千億美元的美烏礦產協議。

特朗普與澤連斯基在白宮鬧翻，更是震驚世界。此後，美國一度切斷美烏情報共享，以施壓澤連斯基回到談判桌前。

莫斯科轉瞬從華盛頓的眼中釘變成香餑餑，這讓美國的盟友憤慨不已。英國《衛報》專欄作家蒂斯道爾（Simon Tisdall）炮轟特朗普「拋棄朋友、獎賞敵人」，是「普京的走狗」。

奉行「美國優先」 欲甩掉援烏包袱

特朗普選擇與俄羅斯緩和關係讓人意外，但動機不難理解。

與歷任美國領導人相比，特朗普本就特立獨行。他奉行「美國優先」策略，凡事以美國利益為重，搞外交像在做生意。新加坡國立大學政治系副主任黃奕鵬告訴《聯合早報》：「特朗普認為，美國對傳統盟友的承諾和對敵人的立場，須要根據這是否給美國帶來具體、明確的好處來重新評估。」

換言之，與俄羅斯的關係怎樣發展，要看它如何在最大程度上讓美國經濟受益。

公共事務諮詢公司APAC Advisors行政總裁奧肯（Steven Okun）向《聯合早報》分析：「在特朗普政府看來，處理任何雙邊關係問題時，（美國的政策）越關注國內，結果對美國就會越好。特別是在俄羅斯問題上，要從美國國內的情況出發，而不是從全球或多邊視角來解讀。這是特朗普政府對俄政策的根本原則。」

俄羅斯在2022年2月底入侵烏克蘭後，美國與西方盟友對俄實施大規模制裁。拜登政府在三年間為基輔提供高達1280億美元的援助，但烏軍的前線表現不見明顯改善，雖拖慢俄軍前進速度但未能收復失地。

對特朗普這名商人來說，這筆投資非常不划算，與其花大筆錢支援幾乎沒有回饋的盟友，不如設法減少美國居高不下的財政赤字、管控非法移民、提振國內工業和經濟。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院助理教授朴宰漢接受《聯合早報》訪問時說：「特朗普政府認為，有必要盡快結束俄烏戰爭，以便應對其他更緊迫的問題。」

特朗普希望擺平衝突，而他與普京的良好關係則給了他底氣，充當俄烏斡旋人，與莫斯科直接對話。

朴宰漢說：「特朗普認為他可同普京達成合理且具有約束力的協議。聽聽特朗普的採訪或聲明就能發現，他總是說，俄羅斯在他的第一個總統任期內不曾挑釁，不像在小布殊、奧巴馬和拜登時期那樣……特朗普執政時，（美俄之間）什麼衝突都沒發生。」

小布殊當政的2008年，俄羅斯與格魯吉亞為爭奪南奧塞梯的控制權而爆發戰爭；奧巴馬任美國總統時，俄羅斯於2014年出兵克里米亞，幾年後又在拜登任內的2022年全面入侵烏克蘭。

特朗普去年競選時揚言，如果他是美國總統，俄烏戰爭根本不會爆發。他還在3月初的白宮記者會上坦率地告訴媒體，他發現與俄羅斯打交道，比跟手上沒有底牌的烏克蘭合作更容易。

事實證明，美國確實可以從與莫斯科的合作中嘗到甜頭。特朗普與普京高調互動後，烏克蘭即同意盡快與美方達成協議，允許美國開發烏克蘭關鍵的礦產資源，換取烏克蘭安全的長期保障。基輔也願意接受美國提出的俄烏30天臨時停火協議，並在雙方同意的情況下延長，但這還有待俄羅斯接受並同時執行。

《衛報》專欄作家貝爾（Rafael Behr）指出，美俄之間可能形成的合作模式顯而易見，那就是利益分割。他說：「華盛頓可以獲得烏克蘭的礦產資源。莫斯科則可以得到烏克蘭的大片領土。俄羅斯和美國會重置外交關係，並恢復商業聯繫，而不再糾纏於法治和人權問題——這是兩個政治寡頭之間的協議。」

現在俄羅斯須要決定是否接受臨時停火方案，特朗普能否成功調解雙方訴求仍有待觀察。許多政治觀察員認為，很難指望普京做出太多妥協，因為他不可能放棄盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱和赫爾松這幾個已被俄軍吞併的烏克蘭領土。即使普京簽署了協議，那也是不可信的，而特朗普不大可能向莫斯科有效施壓。

分析：特朗普無意追求持久和平

俄羅斯上週對烏克蘭能源設施發動猛烈空襲後，特朗普恫言考慮對俄施加大規模制裁。然而，瑞典國際事務研究所斯德哥爾摩東歐研究中心分析員烏姆蘭德（Andreas Umland）受訪時說：「他基本上已沒有可用於向俄羅斯施壓的手段。」

「雖然可以使用制裁，但美國尚未對俄羅斯實施過的制裁手段已經所剩無幾。無論如何，美俄經濟關係都不算緊密，因此美國對俄羅斯的制裁能力實際上有限。」

美媒的評論文章稱，特朗普能在俄烏之間調和到何種程度，取決於他能否在快速推進談判的同時，兼顧和平方案的關鍵細節——確保烏克蘭的生存、保障歐洲的邊界和安全，並避免助長俄羅斯侵略歐洲的野心。

但烏姆蘭德認為，特朗普並不關心這些問題，對持久和平不感興趣，只是要戰鬥立即停止。烏姆蘭德推測，特朗普接下來可能會利用美國對烏克蘭的影響力，以及烏克蘭對美國的依賴，迫使烏克蘭做出讓步，然後獲得某種和平，而這基本上意味着烏克蘭的部份投降。

美俄走近牽動全球勢力格局 中國處變不驚歐洲緊繃神經

特朗普決定與俄羅斯修繕關係的背後，也隱藏着重要的地緣政治考量，那就是通過拉攏莫斯科，拉開中俄之間的距離，從而平衡這三個大國之間的勢力格局。

俄烏戰爭期間，中俄一直保持友好，但在這友好的表面下，中俄之間存在一定程度的猜忌。朴宰漢指出，兩國在歷史上，長期為邊界領土爭執，而今中國經濟規模更加龐大，並向俄羅斯遠東和中亞地區投入大量資金和人力，這讓莫斯科的精英感到不安，擔心俄羅斯周邊小國成為「中國的衛星國」。

黃奕鵬分析，如果美俄繼續走近，中國可能會發現，自己在莫斯科的利益中不再那麼重要，中俄夥伴關係在中美對抗中也不再那麼有用。「中國可能須要更多地與歐洲接觸，以平衡美俄和解（帶來的衝擊）。」

不過，烏姆蘭德則認為，中俄關係不會那麼容易因美俄和解而動搖，因為兩國如今「實在太親近」。「如果哪天中美爆發衝突，而俄羅斯不得不選邊站，我認為它會站在中國這邊。」

北京近日就表明，中俄關係不會隨着國際環境而變，更不會受第三方干擾。據土耳其官方通訊社星期三（3月12日）報道，俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科接受美國博主訪問時說，認為俄羅斯重修和美國關係的同時將疏遠中國是外界的「幻覺」。

北京處變不驚，歐洲的危機感卻直線上升。

美國副總統萬斯上個月在慕尼黑安全會議上，毫不留情地批評歐洲背離與美國共享的基本價值觀。美國與俄羅斯和烏克蘭的談判中，歐洲也未受邀參加，特朗普還要求歐洲自己承擔基輔和歐洲的安全責任。

歐洲須抓緊建設國防

這對幾十年來習慣仰賴美國安全保護的歐洲來說，無疑是當頭棒喝。法國對歐洲戰略自主的呼籲，此時顯得更加緊迫。立陶宛地緣政治與安全研究中心主任科亞拉（Linas Kojala）2月在紐約智庫卡內基國際和平基金會網站發表評論說，歐洲必須開始建立真正的軍事實力。

科亞拉寫道：「部署歐洲軍隊，即使數量有限且部署在烏克蘭前線以外，仍是必要的。歐盟在國際市場上聯合借款，以便迅速為增加國防開支提供資金，也是必要的。」

愛沙尼亞國際防務和安全中心主任萊克（Kristi Raik）則強調，歐洲戰略自主的願景不能只靠空談，而是要拿出政治意願。「過去三年，歐洲表現得像是在噩夢裏，期盼着醒來後一切如常。它未能掌握自己的命運。如果現在不這麼做，它的命運可能由其他更強大、更黑暗的力量決定。」

在歐洲眼中，這個「更黑暗的力量」自然是俄羅斯。

專家：對俄最理想結果 是美歐永遠疏遠

特朗普對歐洲的厭棄，讓莫斯科倍感欣慰。APAC Advisors的奧肯說，普京如何看待俄羅斯在歐洲的角色、他的外交政策會否讓俄羅斯重振昔日帝國時期的輝煌，才是俄美關係變化中更為緊要的問題。

俄羅斯鷹派議員朱拉夫廖夫（Aleksey Zhuravlyov）在一檔電視節目中直言：「特朗普需要我們。我們需要特朗普嗎？需要。我們的利益一致嗎？一致。要針對誰？針對歐盟。」

東歐研究中心的烏姆蘭德認為，歐洲和美國之間永遠疏遠，是克里姆林宮眼中最理想的結果。烏姆蘭德說：「這樣一來，他們只須對付失去美國這個盟友、實力更弱的歐洲國家，之後還可以在其他東歐國家改變現狀，而不僅僅是烏克蘭。」

然而，莫斯科與美國及美國領導的西方國家之間嚴重缺乏政治互信，即使美俄在某些議題上立場相同，也未必能走到一起。

普京個人對美仍抱有期望

《紐約時報》分析，普京個人對美國仍抱有期望，相信美國保守派與莫斯科立場一致。他敵視的是西方自由主義精英，批評他們試圖將「奇怪」的價值觀強加給世界，意圖摧毀俄羅斯。

不過，克里姆林宮對俄羅斯整體的外交處境是悲觀的。俄羅斯前調查記者索爾達托夫（Andrei Soldatov）和博羅甘（Irina Borogan）在政治新聞網站Politico寫道：「克里姆林宮認為，美國的『深層政府』一直敵視俄羅斯，而且會永遠如此……與西方實現真正和平是不可能的，只會有間歇性的休戰。俄羅斯始終是一座被圍困的堡壘，不可能有真正的盟友。」

從老布殊到奧巴馬，從蘇聯到俄聯邦，華盛頓幾十年來多次嘗試與莫斯科重啟關係，但都以失敗收場。烏姆蘭德認為，這次可能也一樣，「如果華府想要藉此將中俄分開，那就更不會成功」。

美俄關係目前推進緩慢，僅涉及恢復外交關係和金融投資，圍繞核軍備和安全等關鍵課題的會談，還未提上日程。俄外長拉夫羅夫坦承，雙方尚未開始着手解決雙邊關係中存在的問題。

不過，不論美俄雙邊關係最終能否正常化，特朗普主動撥來的電話起碼對普京而言，已是一次重大勝利。英國廣播公司（BBC）的報道稱，特朗普為普京提供了擺脫冷戰的道路。

報道寫道：「從很多方面來說，普京已經得到他想要的東西：繞過基輔和歐洲，就烏克蘭問題直接與美國談判的機會，以及讓自己在國際政治中佔據核心位置的機會。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

