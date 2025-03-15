美國特使會晤普京前　疑一度苦等8小時　英媒：向美方下馬威

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）3月13日搭專機訪問莫斯科，並於同日晚上與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤。英媒14日稱，從威特科夫車隊來回機場的影片與照片推測，他僅在莫斯科停留約12小時，其中有8時都在等待與普京會晤。



英國天空新聞（Sky News）和《每日郵報》（Daily Mail）14日報道，威科夫在13日中午時間抵達莫斯科，其後無所事事等了至少8個小時，才被請進克里姆林宮。與此同時，普京則忙着與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面。

報道稱，雖然不確定盧卡申科與普京舉行會談的時間是否是故意如此安排，但由於2人會晤的消息剛好是在威特科夫訪俄的前一日宣布，因此這安排很有機會是普京有意為之的舉動。

報道分析，普京向來不喜歡被逼到絕境，因此他這舉動很可能是向美國「下馬威」，強調俄方有自己的「時間表」並將以此行事，而無須受制於美國或其他國家的壓力。

左圖：2025年3月14日，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科的官邸透過視像電話與委內瑞拉總統馬杜羅會晤。（Reuters）右圖：2025年2月18日，美國中東問題特使維特科夫（Steve Witkoff）在沙特阿拉伯接受媒體採訪。（Reuters）

克里姆林宮昨日證實，普京當日晚上與威特科夫舉行閉門會議，惟未有透露詳細資訊。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）事後僅表示，俄美雙方都明白，普京和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）需要進行交談。