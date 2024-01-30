老鼠也愛自拍？動物實驗發現牠們狂按快門數百次　反映1人類行為

法國一名藝術家進行一項有趣的動物實驗，將老鼠放入類似拍照亭的機器中，並以糖誘使老鼠按下快門，結果發現，老鼠後來「自拍上癮」，總共按下快門數百次，即使沒有了糖也照做。



這項實驗顯示，老鼠能夠將按下快門與獲取食物相連結，為獲得獎勵不斷重複拍照動作，與人類使用社群媒體的成癮行為相似。

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《CNN》、《每日郵報》1月底報道，法國藝術家利尼耶（Augustin Lignier）2021年從寵物店買了2隻老鼠，為他們建造一個拍照亭狀籠子，裏頭設置一個快門按鈕，老鼠按下後便能得到糖。他希望以老鼠拍照獲得糖來研究社群媒體為人類帶來的快樂、獎勵和成癮行為。

利尼耶表示，他的鼠籠設計靈感來自美國心理學家斯金納（B.F. Skinner）製作、用於研究動物行為的實驗裝置「史金納箱」（Skinner box），起初，老鼠會隨機觸摸快門按鈕，一週後便搞懂按鈕的作用，將其與糖聯繫起來。

接着利尼耶將老鼠轉移到一個普通籠子，目的是讓動物忘記糖，然後再把牠們放回原本的籠子，將糖改成隨機釋放。然而，老鼠的大腦已將「快樂、糖、按鈕相連結」，為了獲得糖不斷狂按按鈕，有時每半分鐘按一次。

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利尼耶指出，這項實驗透過隨機獎勵吸引老鼠不斷自拍，與社群媒體公司和交友軟體採取的策略相當，社群媒體平台使用點讚和評論來讓用戶獲得愉悅感，並增加使用頻率。

心理學家估計，超過5到10%的美國人患有社群媒體成癮，持續轉發、點讚和分享會導致大腦產生多巴胺，觸發與服用可卡因等藥物相同的愉悅反應。

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