秘魯漁民太平洋失蹤95天　靠「食蟑螂海龜和鳥」存活獲救

路透社報道，一名秘魯漁民12月7日出海捕魚，10天後遭遇暴風雨，在太平洋上偏離航線，於是漂流95天，他每天靠吃蟑螂、鳥和海龜為生。直到周三（3月12日）才被一支厄瓜多爾漁業巡邏隊在海上發現。



綜合路透社和澳洲廣播公司（ABC）報道，61歲的秘魯漁民卡斯特羅（Maximo Napa Castro）12月7日從秘魯南部海岸出發去捕魚，帶了可以維持兩週的食物，但10天後遭遇暴風雨，開始失蹤。

秘魯海軍接獲失蹤95天漁民

他的家人隨後開始搜尋，但秘魯海上巡邏隊一直無法找到他，直到本周三，厄瓜多爾漁業巡邏船「Don F」號在距該國海岸約1,094公里外發現了卡斯特羅，當時他嚴重脫水，情況危急。

卡斯特羅在厄瓜多爾邊境附近的派塔（Paita）和他的兄弟團聚後說：「我不想死。我吃過蟑螂、鳥，最後吃的是海龜。」他補充道，儘管靠在船上收集的雨水生存，並且食物也耗盡，但他仍然堅強地想着他的家人，包括他兩個月大的孫女。

2025年3月14日，失蹤95天的秘魯漁民Maximo Napa Castro在派塔（Paita）對媒體講話。（Reuters）

「我每天都想念我的母親。 我感謝上帝給了我第二次機會。」

被發現後，卡斯特羅就被秘魯海軍艦艇「BAP Rio Piura 」送往派塔接受醫療評估，然後從附近的皮烏拉市（Piura）飛往秘魯首都利馬（Lima）。