外星人？秘魯再發現三趾木乃伊　專家：首見銅色頭髮

秘魯專家12月7日在網上稱，他們再發現有3根手指的「外星木乃伊」，大小相當於「矮個子的成年人」，其中一具木乃伊有頭髮，這是前所未有的發現。今次發現「外星木乃伊」的地方是納斯卡（Nazca）荒漠，兩具木乃伊都有1,500年的歷史。



秘魯醫學協會前主席維拉（David Ruiz Vela）在Youtube直播稱，他對名為Paloma和安東尼奧（Antonio）的不明生物進行分析後發現，安東尼奧胸部遭刺傷，而Paloma則有頭髮，「這是我們首次發現一具有銅色頭髮的木乃伊。」

根據《每日郵報》，研究人員認為，這些木乃伊是被藻類化的化石，同時還有一種「與當時的情況不符」的劇毒黏合劑，它有助於保存這些木乃伊。

延伸閱讀：墨西哥外星人屍體曝光 腹部有3顆卵 專家：千年前訪地球

+ 4

秘魯2017年發現可疑的「神秘外星生物」。它的頭骨很長，手上只有3隻手指，令人不禁懷疑它是來自外太空的生物。俄羅斯研究員抽取組織化驗後，發現木乃伊很可能只是另類人種。