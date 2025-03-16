特朗普任命凱洛格為烏克蘭特使 不再與俄羅斯進行談判
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（3月16日）宣布，「俄烏問題特使」凱洛格（Keith Kellogg）已被任命為烏克蘭事務特使，將不在負責與俄羅斯進行溝通。路透社引述消息人士指，俄羅斯官員已告知美方，表示他們不希望凱洛格參與旨在結束俄烏戰爭的高層討論。一些前俄羅斯高官抱怨稱，在他們看來，凱洛格過份偏袒烏克蘭，因此將凱洛格排除在一些俄烏和談場合之外。
特朗普在社交平台上稱凱洛格為「備受尊敬的軍事專家」，說他將直接與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及烏克蘭領導層打交道，並表示凱洛格「非常了解他們，與他們有着非常好的工作關係」。
80歲的凱洛格曾是美軍退役陸軍中將，曾於特朗普第一任期時擔任代理國安顧問一職。他2月訪問基輔與澤連斯基會面，但最近幾周沒有出席一些高層會談，包括周二美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）在沙特阿拉伯與烏克蘭代表團的會面。
美國全國廣播公司（NBC）引述一名俄羅斯高官稱：「凱洛格是前美國將軍，與烏克蘭關係過於密切。這不是我們的人選，也不符合我們的標準。」
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