無法任相超過10年　安華：「兩年都累了」

馬來西亞首相安華同意兌現聯合執政黨希望聯盟的競選宣言，推動修改聯邦憲法限制首相任期不得超過兩屆或10年。他也表明不會擔任首相超過這個期限。這是安華上台以來，首次透露擔任首相的時間。



安華是希望聯盟及人民公正黨主席。限制首相任期兩屆是希盟2022年大選的競選宣言之一。

安華星期天（3月16日）在聯合執政黨民主行動黨第18屆全國黨員代表大會致詞時說，他同意民行黨秘書長陸兆福的相關建議。他說，限制首相任期就必須修憲。

他指出，這意味着必須取得各方共識，才能獲得國會下議院三分二議員支持的修憲門檻。「如果國會三分二議員達成一致，我們可在下次（國會）會議提呈修憲案。」

他笑言，自己無意連任超過兩屆，因此朝野不必擔心他反對修憲。「不用擔心我。（我擔任首相）才兩年，我就已經累了。」

2024年10月10日，老撾總理宋賽（Sonexay Siphandone）、中國國務院總理李強和馬來西亞總理安華在老撾出席第27屆東盟10+3領導人峰會。（Reuters）

安華也不點名暗諷在位22年之久的前首相馬哈迪。「我們都知道，若（首相任期）延長至22年，會出現什麼情況。」

馬哈迪在1981年7開始擔任馬國第四任首相，直到2003年10月底卸任，執政時間超過22年。馬哈迪2018年5月又擔任馬國第七任首相直到2020年2月，任期約22個月。

陸兆福星期天較早時在全國代表大會致詞時說，他希望政府能在未來兩年的任期內提出修憲，將首相任期限制在10年之內。

陸兆福說，這是希盟兌現競選宣言。這項修憲案也將是安華與團結政府在馬國行政系統的重要遺產。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

