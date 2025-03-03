馬來西亞個人資料外泄率居亞洲第一　去年詐騙電話激增82%

市場調查顯示，馬來西亞個人資料外泄率在亞洲主要市場中排行第一，而詐騙電話則在去年激增82.81%。



馬來西亞《東方日報》報道，根據信任科技服務商Gogoglook星期一（3月3日）公布的2024年Whoscall年度報告顯示，馬來西亞在主要亞洲市場中的個人數據外泄率位居第一。

示意圖：2024年一份報告顯示，馬來西亞的個人資料外洩率在亞洲主要市場位居第一。（Getty Images）

這份報告分析來自馬來西亞、台灣、泰國、巴西、日本、韓國、香港和菲律賓去年的詐騙數據，突顯個人數據泄露如何助長各國詐騙案件的快速增長。

Gogolook馬來西亞業務發展總監劉文昌在文告中說，電話號碼在馬來西亞是外泄率最高的個人資料，佔98%；馬來西亞公民的姓名泄露情況也尤為嚴重，高達89%，其次是住址和電郵。「當個人資料能夠輕易獲取時，詐騙分子就能夠進行針對性的欺詐。」

圖為2023年5月30日鏡頭下馬來西亞首都吉隆坡的景色。（Reuters）

同時，詐騙電話在馬來西亞非常猖獗，去年達到298萬次，按年激增82.81%；而短信詐騙也按年增加19.97%，達529萬個。

數據顯示，馬來西亞最常見的電話詐騙手法，主要涉及銀行或債務催收，佔比25.15%；其次是冒充政府機構或企業，佔比22.4%。

與短信詐騙相關方面，則大多數與賭博有關（佔45.16%），其次是金融詐騙、包裹詐騙、電信詐騙以及虛假付款提醒。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

