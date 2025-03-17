北馬其頓夜總會大火59死155傷　內政部：無牌經營疑涉貪拘約20人

北馬其頓城鎮Kocani有夜總會於3月16日起火，至少59人死亡、155人受傷，當局指樂隊上方的屋頂被煙火點燃，釀成今次慘劇。內政部長Pance Toskovski在記者會上表示，約有20人因涉事被捕，包括夜總會經理及政府官員。Pance Toskovski指出，該夜總會沒有合法執照，懷疑當中涉及貪腐問題。



被捕者包括政府官員

內政部長Pance Toskovski指事發於凌晨3時左右，證實「煙火裝置」產生的火花引發火災，當時場內約有500人。但有媒體稱，出事時場內有約1500人。

檢察當局表示，已指派5名檢察官調查。Pance Toskovski稱，當局已經逮捕樂隊成員、夜店老闆的兒子，以及一些政府官員。

+ 1

煙火引燃天花 逃生觸發人踩人

社交平台流傳畫面，當樂團在舞台上演奏時，兩側有煙火點燃， 其後一塊天花板遭引燃起火，火勢迅速蔓延，群眾驚慌失措地湧向出口。現場畫面顯示，夜店鐵皮屋頂多處被燒穿、倒塌，內部的木樑燒黑。

22歲的生還者Marija Taseva稱，當時每個人都開始尖叫，爭先恐後時觸發人踩人。她一度摔倒在地並被踩傷臉部，她僥倖大難不死，但同行妹妹死亡。

▼網上流傳事發現場的影片▼



部份傷者危殆 有人轉送保加利亞等鄰近國家

衛生部長Arben Taravari表示，約有148人需要住院，當中20人情況危殆。據鄰國保加利亞、塞爾維亞和希臘當局稱，有部份傷者被轉移到當地救療。有消息稱，傷者中包括未成年人。當局同時正辨認死者身份。

北馬其頓總理Hristijan Mickoski形容是「悲傷的一天」， 該國已宣布全國哀悼7日，並下令對全國夜店和娛樂場所展開緊急安全排查。

+ 5

馮德萊恩及教宗致哀

此外，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和教宗方濟各（Pope Francis）等領袖紛紛致哀。

▼網上流傳事發現場的影片▼

