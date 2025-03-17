胡塞武裝稱攻擊紅海美軍航母　魯比奧及美國防長稱會持續打擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月15日指示美軍打擊也門胡塞武裝（Houthis）後，胡塞武裝16日稱準備好還擊，該組織控制的馬西拉電視台報道，胡塞武裝當天對停泊在紅海北部的美軍杜魯門號航空母艦，以及其隨行艦隻發射了18枚彈道導彈和巡航導彈，以及一架攻擊無人機。



圖為2025年3月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）觀看美軍打擊胡塞武裝（Houthis）時畫面。（White House/Handout via REUTERS）

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）16日受訪時表示，美國對也門胡塞的攻擊，將持續到對方再無能力襲擊國際航運和美國海軍為止，但目前還沒有準備在也門發動地面戰，稱「我認為目前沒有必要這麼做」。他也批評，如果沒有伊朗的支持，胡塞武裝「絕對不可能」有能力襲擊全球航運。

美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）同日表示，美國將對也門胡塞武裝進行持續打擊，直到對方承諾不再向國際船隻開火。

伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）也警告美國，如果他們將威脅付諸行動，伊朗將做出果斷和破壞性的回應。