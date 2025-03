特朗普下令空襲胡塞武裝　也門：至少31死101傷

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周六(3月15日)表示,已指示美軍打擊也門胡塞武裝(Houthis)。也門衛生部則指美國襲擊首都薩那(Sanaa),造成至少31人死亡,101人受傷。



特朗普政府早前將胡塞武裝列為「外國恐怖組織」,他本人發帖稱胡塞武裝攻擊美國航行在紅海上的貨船,威脅航行自由。

圖為特朗普在旗下社交平台發帖,警告也門胡塞武裝停止襲擊美國貨船,否則將施加報復。(截圖自TruthSocial@realDonaldTrump)

他還警告胡塞武裝立即停止攻擊行為,「否則將面臨前所未見的『地獄之火』(HELL WILL RAIN DOWN UPON YOU LIKE NOTHING YOU HAVE EVER SEEN BEFORE!)」。

居民:建築被炸引起強震 如同地震

路透社引述當地居民指,胡塞武裝據點內一棟建築受到攻擊,之後發生爆炸,引起街道震蕩形同地震。有影片顯示受襲地點上空湧出濃煙,一度照亮夜空。

報道還引述美國官員指,美國對胡塞武裝的打擊行動可能持續數天甚至數週。

2025年3月15日,也門,圖為特朗普宣布打擊胡塞武裝後,當地受到襲擊,夜空中冒出濃煙。(Mohammed Hamoud Via Getty)

美國中央司令部在社交平台公布影片,其中顯示美國戰機自航空母艦上起飛,貼文稱部隊已襲擊也門各地由伊朗支持的胡塞武裝目標,指行動旨在捍衛美國利益、阻嚇敵人並恢復航行自由。

特朗普:伊朗須即刻停止資助胡塞武裝

特朗普指控這組織受到伊朗資助,不僅攻擊美國船隻,還向美國部隊與盟友施襲,認為胡塞武裝損害美國利益,並要求伊朗立即停止支持胡塞武裝(Support for the Houthi terrorists must end IMMEDIATELY!),「倘伊朗繼續支持,將追究全部責任(If you do, BEWARE, because America will hold you fully accountable)。」

胡塞武裝:對也門的公然侵略

半島電視台引述胡塞武裝發言人指,美國的襲擊是對也門的公然侵略,是鼓勵以色列繼續封鎖加沙地帶的舉動,強調組織對海上實施封鎖,僅針對以色列船隻的航行。

2025年3月15日,也門薩那,圖為遇襲當地塵土飛揚,夜空大亮。(Reuters)

也門胡塞武裝近年在中東國家也門附近的亞丁灣一帶航行,並不時打擊商船,亞丁灣連接通向蘇伊士運河的紅海航道。

報道指這組織自去年11月起接連對航行船隻發起逾百次攻擊,胡塞武裝稱借此聲援巴人,反對以巴戰爭,襲擊事件在1月19日加沙停火後一度停止,但胡塞武裝早前稱將恢復襲擊。