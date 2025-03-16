特朗普下令空襲胡塞武裝　也門：至少31死101傷

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六（3月15日）表示，已指示美軍打擊也門胡塞武裝（Houthis）。也門衛生部則指美國襲擊首都薩那（Sanaa），造成至少31人死亡，101人受傷。



特朗普政府早前將胡塞武裝列為「外國恐怖組織」，他本人發帖稱胡塞武裝攻擊美國航行在紅海上的貨船，威脅航行自由。

圖為特朗普在旗下社交平台發帖，警告也門胡塞武裝停止襲擊美國貨船，否則將施加報復。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

他還警告胡塞武裝立即停止攻擊行為，「否則將面臨前所未見的『地獄之火』（HELL WILL RAIN DOWN UPON YOU LIKE NOTHING YOU HAVE EVER SEEN BEFORE!）」。

居民：建築被炸引起強震 如同地震

路透社引述當地居民指，胡塞武裝據點內一棟建築受到攻擊，之後發生爆炸，引起街道震蕩形同地震。有影片顯示受襲地點上空湧出濃煙，一度照亮夜空。

報道還引述美國官員指，美國對胡塞武裝的打擊行動可能持續數天甚至數週。

2025年3月15日，也門，圖為特朗普宣布打擊胡塞武裝後，當地受到襲擊，夜空中冒出濃煙。（Mohammed Hamoud Via Getty）

美國中央司令部在社交平台公布影片，其中顯示美國戰機自航空母艦上起飛，貼文稱部隊已襲擊也門各地由伊朗支持的胡塞武裝目標，指行動旨在捍衛美國利益、阻嚇敵人並恢復航行自由。

特朗普：伊朗須即刻停止資助胡塞武裝

特朗普指控這組織受到伊朗資助，不僅攻擊美國船隻，還向美國部隊與盟友施襲，認為胡塞武裝損害美國利益，並要求伊朗立即停止支持胡塞武裝（Support for the Houthi terrorists must end IMMEDIATELY!），「倘伊朗繼續支持，將追究全部責任（If you do, BEWARE, because America will hold you fully accountable）。」

胡塞武裝：對也門的公然侵略

半島電視台引述胡塞武裝發言人指，美國的襲擊是對也門的公然侵略，是鼓勵以色列繼續封鎖加沙地帶的舉動，強調組織對海上實施封鎖，僅針對以色列船隻的航行。

2025年3月15日，也門薩那，圖為遇襲當地塵土飛揚，夜空大亮。（Reuters）

也門胡塞武裝近年在中東國家也門附近的亞丁灣一帶航行，並不時打擊商船，亞丁灣連接通向蘇伊士運河的紅海航道。

報道指這組織自去年11月起接連對航行船隻發起逾百次攻擊，胡塞武裝稱借此聲援巴人，反對以巴戰爭，襲擊事件在1月19日加沙停火後一度停止，但胡塞武裝早前稱將恢復襲擊。