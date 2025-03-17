朝鮮外務省譴責G7外長會要求朝鮮棄核　揚言將升級加強核武力

韓聯社3月17日引述朝中社報道，朝鮮外務省發言人周日發表講話，譴責日前在加拿大舉行的七國集團（G7）外長會議要求朝鮮實現無核化，並宣稱將會不斷升級和加強核武力。講話還指，朝方對此表示嚴重關切，絕不容忍對朝鮮主權和內政的任何侵害。



G7外長上周五於加拿大魁北克省（Quebec）觀光小鎮拉馬爾拜（La Malbaie）開會，會後發表聯合聲明呼籲朝鮮放棄核武及彈道飛彈計畫，並譴責該國以軍援方式支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭。聲明還敦促，朝鮮應遵守聯合國安理會決議，放棄所有核武器、大規模殺傷性武器、彈道導彈系統。

2025年3月13日，加拿大魁北克省，圖為趙美蘭在G7外長會上發表講話。（Reuters）

報導又指，朝鮮外務省反斥G7才是以「共有核武器」（nuclear sharing）或「提供延伸嚇阻」（providing extended deterrence）名義，聚焦「非法且惡意的核擴散」的一方。

朝方重申，其擁核國地位不會因誰是否認可而改變，朝鮮的核武力將永遠是旨在維護國家主權、領土完整和根本利益，防止在朝鮮半島和東北亞地區生戰，確保全球戰略穩定的手段。